劉宇亮：內地公募基金配置需求 造就北水持續湧入

去年可投資滬深港股通公募基金數量翻倍

另外，南向資金流入非常集中在少數龍頭公司，如騰訊（0700）、中國移動（0941）、中海油（0883）、中芯國際（0981）和美團（3690），其中前五大最活躍個股的資金流入總計超過1200億港元，相當於年初至今淨流入總規模的75%。以較著名的基金為例，易方達創新未來以騰訊為第一持倉股，佔比高達9.97%，美團佔比4.99%；中歐創新未來亦重倉騰訊，佔淨值8.56%。由此可見北水大舉南下的短期因素，就是大量新發行公募基金有配置需求，以及部分受美國制裁藍籌股對投資者的吸引。

在上星期板塊表現上，醫療大漲11.8%，可選消費升8.6%和媒體與娛樂升7.3％；相反，保險跌4.3%、能源跌1.6%和銀行跌1.6%，舊經濟板塊相對落後。恒指今年不足1個月內累積升幅超過10％，如遇上技術調整實屬正常。考慮到是次升市主因是內地基金配置持續流入，並不是由散戶主導，而且舊經濟股並未見瘋狂，只要南向購買力仍未中斷，恒指絕對有條件企穩30,000點以上，挑戰更高水平。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]