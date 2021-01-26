經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：內地公募基金配置需求 造就北水持續湧入

【明報專訊】對於內地普通投資者而言，直接投資港股所需的資金門檻和專業門檻都比較高，他們可能選擇投資港股的公募基金，參與港股市場。在2020年可投資滬深港股通的公募基金數量從739隻翻倍至1572隻，發行規模由6189億升3倍至20,912億，由此可見A股公募基金有增加參與香港市場的趨勢。

去年可投資滬深港股通公募基金數量翻倍

另外，南向資金流入非常集中在少數龍頭公司，如騰訊（0700）、中國移動（0941）、中海油（0883）、中芯國際（0981）和美團（3690），其中前五大最活躍個股的資金流入總計超過1200億港元，相當於年初至今淨流入總規模的75%。以較著名的基金為例，易方達創新未來以騰訊為第一持倉股，佔比高達9.97%，美團佔比4.99%；中歐創新未來亦重倉騰訊，佔淨值8.56%。由此可見北水大舉南下的短期因素，就是大量新發行公募基金有配置需求，以及部分受美國制裁藍籌股對投資者的吸引。

在上星期板塊表現上，醫療大漲11.8%，可選消費升8.6%和媒體與娛樂升7.3％；相反，保險跌4.3%、能源跌1.6%和銀行跌1.6%，舊經濟板塊相對落後。恒指今年不足1個月內累積升幅超過10％，如遇上技術調整實屬正常。考慮到是次升市主因是內地基金配置持續流入，並不是由散戶主導，而且舊經濟股並未見瘋狂，只要南向購買力仍未中斷，恒指絕對有條件企穩30,000點以上，挑戰更高水平。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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