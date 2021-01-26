中國去年吸資1.27萬億 超越美國

海外企業投資美國減少49%

美國的FDI在2016年達到4720億美元的峰值，自此外商對美國的投資額逐年下跌，對中國的投資額卻持續上升。不過對比疫情爆發前的2019年，美國和中國的FDI分別為2510億美元和1400億美元，兩者差距仍然顯著。

FDI包括外國公司在一個國家建設新工廠或擴大現有業務，又或收購當地公司。去年冠疫全球蔓延期間，跨國公司繼續在中國投資，如美國多元化工業集團Honeywell、德國運動服裝巨頭Adidas等，也擴大在華業務。

不過整體來說，2020年全球的FDI重挫。根據UNCTAD的報告，估計去年全球FDI從2019年的1.5萬億美元下降42%，至8590億美元，較金融海嘯後的2009年低谷還要低三成。報告稱，去年拉美和加勒比海地區的FDI流入規模下降37%，非洲下降18%，發展中的亞洲地區下降4%。UNCTAD稱，疫情防控形勢仍未明朗，企業對海外投資變得審慎，相信今年的投資額不會明顯增長。

（綜合報道）

[國際金融]