疫情重挫Godiva 北美128店將關或轉售

歐洲中東大中華區繼續營運

Godiva曾計劃在全球開設2000家咖啡店，以擴大其在全球的銷售規模。該品牌在2019年4月於紐約市開設了其在美國的首家咖啡店，並計劃在全美再開設400多家，但最終未能實現這擴張大計。由於Godiva的門店高度依賴商場的購物人流，即使在疫情爆發前，北美商場的人流已開始減少。

行政總裁：決定艱難

疫情期間，更多消費者轉為網購，以致Godiva在北美的銷售額，主要由網上銷售及零售合作伙伴帶動。剛正式晉升為Godiva行政總裁的Nurtac Afridi發聲明稱，這是困難的決定，「我們一直專注於消費者的需求，以及他們想要體驗我們品牌的方式，這就是我們作出這一決定的原因」。

此外，英國網上時裝零售商Boohoo，以5500萬鎊（約5.8億港元）的價格，收購英國老牌百貨Debenhams的品牌及網站，但上述交易不包括接管Debenhams餘下的118家門店及其僱員。這意味Debenhams的門店可能有多達1.2萬人面臨裁員。

有242年歷史的Debenhams，去年底開始關閉門店。它的最大經營合作伙伴、擁有Topshop等品牌的服裝集團Arcadia去年底啟動破產清算程序，成為壓倒Debenhams的最後一根稻草。

英國電商ASOS表示，正就收購Topshop、Topman、Miss Selfridge等Arcadia旗下品牌，進行獨家談判，但不打算收購門店。

（綜合報道）

[國際金融]