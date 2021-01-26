美股屢創新高 期權成交急增 大批散戶加入高風險投資

部分最受歡迎的期權，押注於特斯拉（Tesla）、亞馬遜、蘋果和Nvidia等強勢股繼續上漲。與此同時 ，認沽期權的交易大減。期權數據供應商Trade Alert的數據顯示，認購期權交易在1月14日激增至峰值，約有3200萬份合約易手。市場期待微軟、蘋果、facebook和特斯拉等一系列科技巨企於本周公布財報，蘋果早段股價再創新高，facebook、亞馬遜、微軟等科技股向上，以科技股為主的納指早段創新高。

散戶期權交易佔比近10% 遠高3年前

被沽空機構香櫞研究（Citron Research）唱淡只值20美元的美國遊戲零售商GameStop，股價連日不跌反升。這隻散戶愛股繼上周五股價急升51%後，昨早段再升逾五成，高見101.01美元。GameStop的升勢，正與期權交易激增的情况同步出現。

期權合約賦予投資者日後以特定價格買入（認購期權）或賣出（認沽期權）股票的權利。期權通常用於押注股票走勢或對冲投資組合的風險。

儘管對散戶來說，此類交易的風險很大，但近期參與認購期權買賣的散戶激增。這部分由於期權允許他們投入相對較小的金額，並以槓桿放大潛在股市上漲的收益。根據Trade Alert數據，單筆交易只有1張期權合約的小額交易（通常被認為交易來自散戶），最近佔交易活動近10%，遠高於3年前的2%。

摩通：期權買賣加劇美股波動

投資者憧憬新上台的拜登政府將會加推刺激經濟措施有助於經濟復蘇。標普500指數繼去年累計升16%後，踏入今年1月以來再漲2.3%，金融及能源等表現落後的板塊也有資金追落後。Trade Alert數據顯示，與標普500指數掛鈎的認沽期權，近期規模跌至最少4年以來最低水平。

從事金融行業逾20年的Northern Trust Capital Markets全球期權主管Jon Cherry稱，職業生涯內未見過認購期權如此火爆，投資者不希望錯過任何潛在的股市上漲。摩通分析師對單筆交易少於10張期權合約的小額交易進行分析，指出認購期權的散戶買盤火爆，但考慮到期權對冲，這種認購期權買盤可能導致美股波動率增加。

高盛：高市盈率股票「似存泡沫」

高盛的分析師表示，高增長、高市盈率的股票「似乎存在泡沫」，而特殊目的收購公司（SPAC）的併購活躍，也是美國股市「不可持續的迹象之一」。此外，近期盈利為負值的股票交易量激增，也達到歷史高位。不過，考慮到美國國債收益率、企業信貸和現金狀况，整體股市指數的估值仍處於歷史均值以下，美股整體的系統風險不大。

市場人士：拜登加稅不利美股

花旗認為，全球股市似乎趨於泡沫化，但暗示估值仍落後於以往的「超級泡沫」時期，預示風險資產仍可能繼續攀升。不過也有市場人士警告，拜登的加稅等不友善商業政策，有可能導致美股低迷。

（綜合報道）

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