經濟

國泰：14天檢疫每月多燒4億 客運貨運運力分別減60%及25%

【明報專訊】國泰航空（0293）昨日公布去年12月營運數據，日載客量按年跌98.7%至3.99萬人次。另外，因應2月起政府落實駐港機隊人員檢疫及監察新機制，預料要大削客貨運運力分別達60%及25%。同時，公司亦預期每月因此額外「燒錢」3億至4億元。這令去年停止營運國泰港龍後，原先預期每月節省5億元的好處被大幅抵消。

明報記者 陳麗歡

國泰股價連跌兩日，昨日逆市再跌2.17%，收報6.75元。國泰過往的數據顯示，在國泰港龍停止營運前每月「燒錢」15億至20億元。去年6月底止上半年經營業務流出現金達81.17億元，致手持流動現金只餘73.55億元。到去年下半年才完成股本重組額外獲得390億元應付難關。其後該集團在去年11月叫停營運國泰港龍，當時料可減少每月燒錢5億元。

停運港龍後月省5億元好處大幅抵消

由於自2月份起港府要求他們的駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察，國泰現階段初步評估或需削減客運及貨運運力分別約60%及25%，每月燒錢由目前約10億至15億元，額外增加約3至4億元。

國泰指出，去年12月載客僅3.99萬人次，按年大跌98.7%。乘客運載率只有18.4 %。全月航班只1503班，按年大減77.4%。去年全年國泰及國泰港龍載客人次按年跌86.9%，運力收縮78.8%。同月貨運業務共運載12.02萬公噸貨物及郵件，按年跌32.3%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。全年載貨量按年跌34.1%，運力減少35.5%。

12月乘客運載率僅18.4 % 全月航班減77%

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，在12月內增加往來北美、南太平洋等地區航線航班，運力按月增加約8％。12月份平均每天載客量及乘客運載率分別為1290人次及18.4%。但是自港府去年12月22日禁止英國來港航班，令去年12月28日僅接載490名乘客並創同年6月15日以來單日新低。不過月內仍營運713對載貨航班，僅較11月高峰微減。集團已開發方案，確保新冠肺炎疫苗空運至全球各地。

相關字詞﹕林紹波 國泰港龍 國泰航空

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