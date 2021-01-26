人行：個人徵信業務需持牌納監管

田地指出，近年人工智能、區塊鏈及雲計算等新技術的快速發展和應用，運用數字化手段探索徵信服務新模式，在進一步拓寬徵信業務範圍、提供多樣化服務的同時，非法從事徵信業務、侵害信息主體權益等問題也愈發突出。在徵信業務管理辦法出台後，徵信業將步入有規可循、公平競爭、高質量發展的正規。

人行於本月11日發布《徵信業務管理辦法（徵求意見稿）》釐清信用信息定義，即為金融經濟活動提供服務，用於判斷個人和企業信用狀况的各類信息。而業內人士表示，新規使得未持徵信牌照、但從事個人信用評分等徵信活動的助貸機構不能直接與金融機構合作，未來無論是商業利益還是發展空間都將顯著受限。阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）均有經營徵信公司，分別為芝麻信用及騰訊徵信。

阿里騰訊均有經營徵信公司

路透社報道引述一接近監管層人士稱，目前能夠合規採集個人信息的機構只有三家，分別是人行徵信中心、百行徵信和樸道徵信，根據國務院發布的徵信業務管理條例，個人信息徵信機構的設立必須經過嚴格的審批，估計短期內就這三家，不會再增加。