經濟

騰訊單日漲11％ 沽空率飈升

【明報專訊】騰訊控股（0700）重拾「股王」本色，昨日股價上升10.93%，創2008年10月以來最大單日升幅，月初以來上升36%，有望成為創單月升幅紀錄。騰訊市值升至7.35萬億元（約9486億美元），排在Tesla之前，接近成為全球第五間市值達到萬億美元的企業。不過，騰訊沽壓亦在上升，昨日沽空比率為28.65%，為去年3月初以來的高位（見下圖），而沽空金額達99.85億元，較上周三（20日）的紀錄高54%。

超越Tesla 全球五大市值企業

騰訊股價急升，彭博社報道，投資者昨日追入數以千份在周四（28日）結算的1月份認購期權。期權接近到期令時間值降低，投資者可用較低成本以「全勝或全損」博取高回報，其中一份行使價為800元的認購期權，昨日升幅達1183倍。同時投資者亦急售認沽期權，其中一份下跌達84%。1月恒指期貨昨天亦有20萬合約成交，未平倉合約維持12萬張，臨近期結前亦未有下跌。

券商：基本面不變 北水或長期買入

騰訊未來12個月的預測市盈率已升至40倍，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，雖然並不便宜，但科網股熱炒，市場認為40倍預測市盈率已不算特別。騰訊的基本因素其實沒有太大改變，是次上升是由資金追入帶動，後市走勢也是視乎資金何時減少流入，難以用沽空比率看何時回調。不過他認為，北水不會長期大幅買入或持有，投資者不用介意太早獲利離場。

相關字詞﹕沽空 阮子曦 科網股 騰訊

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