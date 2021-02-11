經濟

騰訊帶動 恒指漲711點兩年半新高 資金偏愛強勢股 34藍籌逆市跌極罕見

【明報專訊】北水淨流入港股通在上周五跌穿百億元後，昨日再急增至192.56億元，大量資金繼續流入騰訊（0700）、港交所（0388）和美團（3690），推動恒指昨日高開後逐步擴大升幅，最高升見30,191點，收市亦接近全日高位，上升2.41%或711點，報30,159點，創2018年6月以來收市高位（見圖）。昨恒指上升集中在少數成分股，下跌股份較上升股份為多，不過分析認為整體成交依然活躍，顯示除北水以外亦有其他資金入市，下一輪或由其他落後行業接力上升。

明報記者 歐陽偉昉

昨日主板成交為2869億元，較前兩個交易日回升，國指收報11,960點，上升2.42%。科指跑贏大市上升4.51%報10,206點，首次升穿萬點。北水繼續主力流入騰訊、美團和港交所，均再創上市新高。騰訊錄得63億元淨流入，昨日急升10.93%，收報766.5元，為表現最佳藍籌股（見另文）。美團淨流入12.4億元，昨曾升穿400元，收報399.8元上升5.16%；港交所淨流入18.81億元，昨升8.33%至553元。中芯（0981）和小米（1810）各有7億元淨流入，分別上升10%和2.52%。恒指夜期至11時半報30,007點，低水152點。

恒指企穩3萬點，不過昨日711點升幅，騰訊已貢獻近半，加上其他首4隻推動上升最多的股份（見表），已經佔恒指達九成升幅。實際上恒指昨日有34隻股份下跌，較上升的18隻為多，以升700多點來說，這情况極罕見。中外新冠病毒疫情惡化，拖累經濟周期股表現，中石油（0857）和中石化（0386）下跌3.16%和2.27%，本地股九倉置業（1997）、長實（1113）跌逾1%，恒生銀行（0011）、中銀香港（2388）分別跌0.7%和1.03%。早前跑贏破頂的藍籌續整固，安踏體育（2020）跌0.88%，藥明生物（2269）跌0.33%。

駿達：資金足氣氛旺 內需股或追落後

恒指集中由少數獲北水祝福的股份帶動上升，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，雖然這並非好現象，不過昨日港股成交活躍，即使快手（1024）招股在即，亦未有影響成交額，而港股通成交佔整體港股維持在三成水平，顯示北水以外資金進入市場也有所增加。在市場資金充沛，投資氣氛旺盛下，目前下一輪有機會已回吐的行業，如內需股可追落後，接力帶動恒指上升。市况由資金流入帶動上升，北水愛股相對其他股份，表現將愈來愈強。

券商：屬消耗性上升 沽部分鎖利潤

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，目前是消耗性上升，由去年12月底起計，恒指已有3000點升幅，2月份帶動恒指進一步上升的消息不多，後市出現上周五回吐500點的市况機會增加。他認為可以先沽部分鎖住利潤，然後用衍生工具追餘下的潛在升幅。

相關字詞﹕科技股 阮子曦 經濟周期股 熊麗萍 港股通 北水 美團 恒指 港交所 騰訊

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