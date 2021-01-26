經濟

夜上海母企質疑：禁堂食有何根據？

【明報專訊】經營夜上海、南海一號等高級餐廳的Elite Concepts執行董事徐保羅發新聞稿表示，疫情下行業已是第八周提供堂食至下午6時，以及2人限聚令，所有人轉為提供外賣服務，已有如新的「holy grail（聖杯）」一樣，但實際只佔整體生意1.2%，甚或不足以支付電費。他又提出疑問，指下午6時前堂食及限制2人入座與屋苑群組有什麼科學關係（scientific relations）。

他表示，集團在中國內地及台灣均有經營餐廳，「鄰居」情况已接近正常，但香港在自甘墮落（Hong Kong is letting itself down），大灣區未來有許多機會，但事實上香港與大灣區不能互相來往。他認為，香港首先應與大灣區聯繫，其次是東盟，最後才是西方國家。他又指不單集團的顧客受苦，所有香港人也在受苦。晚上看見大眾戴着口罩像喪屍用膠袋拿着外賣，令他很傷感。

批公僕在家工作 餐飲員工「捱」無薪假

徐保羅表示，旗下員工去年平均已放50天無薪假，如果情况持續，將有更多人失業，未來亦不會重回飲食行業，但等待良久的資助只是令行業生存下去，而非蓬勃發展。他又反問，公務員可以在家工作，但餐廳員工為什麼要忍受無薪假，公務員究竟是否與我們同一陣線打這場「抗疫戰」？Elite Concepts在香港經營5間餐廳及3間酒吧。據該集團網站，徐保羅為行政總裁。

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