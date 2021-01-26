夜上海母企質疑：禁堂食有何根據？

他表示，集團在中國內地及台灣均有經營餐廳，「鄰居」情况已接近正常，但香港在自甘墮落（Hong Kong is letting itself down），大灣區未來有許多機會，但事實上香港與大灣區不能互相來往。他認為，香港首先應與大灣區聯繫，其次是東盟，最後才是西方國家。他又指不單集團的顧客受苦，所有香港人也在受苦。晚上看見大眾戴着口罩像喪屍用膠袋拿着外賣，令他很傷感。

批公僕在家工作 餐飲員工「捱」無薪假

徐保羅表示，旗下員工去年平均已放50天無薪假，如果情况持續，將有更多人失業，未來亦不會重回飲食行業，但等待良久的資助只是令行業生存下去，而非蓬勃發展。他又反問，公務員可以在家工作，但餐廳員工為什麼要忍受無薪假，公務員究竟是否與我們同一陣線打這場「抗疫戰」？Elite Concepts在香港經營5間餐廳及3間酒吧。據該集團網站，徐保羅為行政總裁。