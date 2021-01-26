零售協會：上半年零售料與去年持平

保就業完結 裁員倒閉潮勢現

協會又表示，零售商目前營運成本尤其是租金及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，零售商收入大減但仍要支付高昂支出，令許多店舖出現虧損。隨着「保就業」完結，零售業將出現裁員及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業，旺區如尖沙嘴、銅鑼灣及旺角亦會出現大量吉舖。

另外，由於美元持續弱勢，零售商銷貨成本上升，但亦要大減價推廣，帶來雙重打擊。協會估計，個別零售類別表現將有所不同，部分受社交距離措施影響較嚴重的類別，或呈雙位數跌幅。

如第四波疫情再加劇或出現第五波，今年零售市道將更加惡劣，協會將密切留意市况及疫情發展，再調整銷售預測。

協會強調，香港零售業自2019年下半年起因社會事件嚴重受挫，加上去年初開始爆發疫情，零售銷售總額已經連續下跌22個月。受疫情影響，去年零售市道基數較低，未能準確反映生意大幅下跌的狀况，預測今年零售數據亦應與2019年以及2018年作比較。