經濟

零售協會：上半年零售料與去年持平

【明報專訊】香港零售管理協會公布今年上半年零售銷售額預測，由於疫情持續反覆，旅客難以於短期內來港，協會對零售市道感到悲觀，預料經營環境將十分嚴峻。如第四波疫情逐漸減退，沒有再爆發第五波疫情，以及旅遊業仍未通關，預料上半年零售銷售總額將會與去年同期相若，表現大致持平，或錄得介乎正負單位數的升跌，較2019年將下跌兩至三成，與2018年相比，跌幅更高達35%。

保就業完結 裁員倒閉潮勢現

協會又表示，零售商目前營運成本尤其是租金及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，零售商收入大減但仍要支付高昂支出，令許多店舖出現虧損。隨着「保就業」完結，零售業將出現裁員及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業，旺區如尖沙嘴、銅鑼灣及旺角亦會出現大量吉舖。

另外，由於美元持續弱勢，零售商銷貨成本上升，但亦要大減價推廣，帶來雙重打擊。協會估計，個別零售類別表現將有所不同，部分受社交距離措施影響較嚴重的類別，或呈雙位數跌幅。

如第四波疫情再加劇或出現第五波，今年零售市道將更加惡劣，協會將密切留意市况及疫情發展，再調整銷售預測。

協會強調，香港零售業自2019年下半年起因社會事件嚴重受挫，加上去年初開始爆發疫情，零售銷售總額已經連續下跌22個月。受疫情影響，去年零售市道基數較低，未能準確反映生意大幅下跌的狀况，預測今年零售數據亦應與2019年以及2018年作比較。

相關字詞﹕租金 薪金 武漢肺炎 新冠肺炎 零售協會

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