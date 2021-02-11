陳德霖任主席 圓幣申SVF牌

攻跨境貿易企業支付方案

金管局發言人回應有關報道時則表示，不會評論個別的市場傳聞及個案，以及重申當局一直按照《支付系統及儲值支付工具條例》及相關程序準則，處理所有電子錢包牌照申請。發言人續稱，若發新的電子錢包牌照會有公布。

有關報道更表示，若圓幣錢包成功申請電子錢包牌照，日後將專注於跨境貿易企業的電子錢包支付方案。報道續稱，圓幣錢包申請電子錢包牌照後，下一階段會構建含有港元、人民幣及日圓等幣種、可存放電子錢包的綜合貨幣單位「圓幣」，作為跨境貿易支付結算的中介工具，但由於「圓幣」並非加密貨幣，須與監管機構及銀行另行協商。

圓幣錢包公司目前有5名主要投資者，分別是眾安在綫（6060）旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited、Bright Venture Investment L.P.、Dragonfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔圓幣錢包公司約20%股權。