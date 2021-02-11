經濟

快手今起招股 勢刷新認購紀錄 入場費11616元 多家券商推95%孖展吸客

【明報專訊】內地第二大短視頻平台快手（1024）搶在勁敵字節跳動（ByteDance）之前來港上市，今日開始招股，農曆新年假期前掛牌。根據銷售文件，快手招股價介乎每股105至115元，每手100股入場費11,615.89元，集團最多將集資420億元，成為過去一年半以來本港集資規模最大新股。有券商估計，快手有望刷新醫渡科技（2158）月初創下的認購人數及凍資紀錄，散戶或「一手難求」，籲投資者應保留資金，並需留意高成數孖展存在的風險。

明報記者 馬迪帆

快手本次引入多達10名基礎投資者，包括阿布扎比投資局、淡馬錫、景順、貝萊德、保薦人大摩旗下投資公司等，合共涉及191億元，若中位定價，將認購本次上市約47%股份。招股期將至本周五（29日）截止，公司擬於2月5日掛牌。根據銷售文件，快手上市後，不計超額配股權，市值約為4700億元。

近期多隻中資股招股備受熱捧，紀錄屢被刷新，單單凍資金額紀錄，去年先有被農夫山泉（9633）打破，再遭月初的醫渡科技刷新紀錄，醫渡更同時打破塵封逾十年的認購人數紀錄。有證券業人士估計，以快手的關注度，有可能再度刷新上述兩項紀錄。

專家：當「抽獎」就好 毋須「瞓身」

快手招股備受投資者關注，本地券商紛紛推出高成數孖展吸客，據悉，耀才為快手預留500億元孖展，至於輝立則擬推九成及九成半孖展，整體預留260億元額度。信誠亦將推出接近九成半孖展，息率有待確定，額度最多400億元。此外，富途早前提供100億元九成半孖展額度，不過現時已全數被客戶預留。信誠證券聯席董事張智威表示，市場資金充裕，料行業內普遍會提供高成數孖展，不過因快手為大熱新股，料分配不多，建議分配手中一半資金認購即可。

以快手「頂頭槌飛」借九成半，假設孖展息4厘，利息成本可達近39萬元。一通集團創辦人兼行政總裁宓光輝則提醒，散戶借孖展同時亦要留意還息風險，若還款當日戶口未有足夠金額，隨時被券商沽出股份。早年本港新股市場最熱時，曾出現過借九成九孖展情况。宓光輝表示，面對極高成數更應量力而為，投資者本次不必「博晒落去」，只當「抽獎」心態就好，反而應留意其他入市機會。

外媒：百度最快下月來港上市

此外，雅各臣（2633）分拆保健品子公司健倍苗苗（2161）將與快手同期招股（見表），入場費2424.18元。路透社旗下IFR昨報道，百度最快下個月來港作第二上市。百度早前擬將每股美國預託證券（ADR）「一拆八十」，再將每ADR與普通股的兌換比率，由「十兌一」改為「一兌八」，似為來港上市鋪路。以百度昨日開市價252.75美元計，完成拆分後將變為每股31.6美元。

相關字詞﹕雅各臣 一通 孖展 字節跳動 快手 入場費 新股

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