富達陸劍平：儲蓄月入35%應付退休

明報記者 黃清瑤

是次調查的市場包括有英國、德國、中國內地、香港、日本及加拿大，並從財務預算、儲蓄、債務及財務保障四方面評分，香港整體得分中位數為65分，屬於良好評級中較低的範圍，反映港人在整體財務狀况上仍有改善空間。至於表現最好的是中國內地，整體得分中位數為71分。

港青過分樂觀 僅三成儲蓄比率「合格」

在四大範圍中，港人債務表現較好，有70%受訪者表示有債務，當中20%為樓宇按揭，40%為信用卡款項。陸劍平表示，負債比率佔收入30%為高水平，港人只佔收入的14%，可見控制債務表現理想，「有80%受訪者表示會準時清還卡數，即有20%人士不會準時還款。不準時還款的後果會負擔較高利息，其實負債不是問題，有時候更是必須的，但大家要檢視負債比率是否會過高、難以負擔，再作出調整。」

儘管控制債務的表現理想，惟儲蓄及財務保障方面仍有進步空間，尤其是儲蓄方面，有一半受訪者認為儲蓄金額足夠，但事實卻不符合健康財務狀况標準。當中，過分樂觀的大多數為年輕人，只有35%年輕人有月入6倍或以上儲蓄作為應急錢。陸劍平提醒，過半受訪者儲蓄不足卻認為足夠，過分自信就不會有警覺性做出調整。而且今次疫情持續了逾一年，6個月的應急錢根本不足夠應付如失業等突發事件。

年輕人應「好天斬埋落雨柴」

調查又發現，不少本地年輕受訪者對未來財務狀况過分樂觀，預期未來10年在經濟環境改善及升職加薪的情况下，其財務狀况會優於現在。「樂觀情緒下，年輕人的財務部署會較短期，研究發現只有三成年輕受訪者會考慮5年以上的財務需要，因樂觀情緒而不增加儲蓄。」他坦言，經濟好時普遍人對財務狀况感樂觀，但此時更要居安思危，增加儲蓄，「去年，無人預計到疫情衝擊如此強大及持續至今，因此更要『好天斬埋落雨柴』。」

去年新冠病毒疫情影響，不少人的財務習慣有所改變，陸劍平引用去年7月期間的報告表示，有過半香港受訪者表示會削減不必要開支，當中又有受訪者指會減少必需品及日用品的開支。

85%港受訪者續投資 疫下更有機會

惟疫情期間，有85%香港受訪者表示會繼續投資，反映大多數人投資看長線，具有經驗的投資者亦知道，在疫情下會更有投資機會。

對於退休儲蓄建議，他表示，除了10%的強積金供款外，最好預留收入的20%作儲蓄，才可達至退休時擁有12倍年薪，最好再儲蓄5%作應急錢。假設月入為2萬元，即每月蓄1000元作強積金供款，1000元作應急錢，4000元作退休儲蓄。當然，儲蓄比例應隨工資升幅而上調。對於現時已失業或被扣減工資的人士，建議或要再減少開支以增加資金流。債務方面，若有信用卡透支等或要尋找坊間一些機構協助，另外亦要控制支出。

[退休綢繆]