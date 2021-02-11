淘大兩房550萬沽 業主料損使費30萬

【明報專訊】曾為2003年SARS重災區的九龍灣淘大花園，1月迄今暫錄30宗成交；利嘉閣高級聯席董事鮑允中指，屋苑有業主因急於換樓以低價沽貨，單位為E座極低層3室，屬實用375方呎2房戶，單位並非凶宅，放盤一周後以550萬元出，為同類近期低價成交、實呎14,667元，低市價約2%；原業主2017年以550萬元購入，持貨3年，帳面平手，惟若計及佣金和雜費，料損失約30萬元離場。
LP6兩房業主損手4%離場
另較早時收樓的將軍澳日出康城LP6，代理消息指，屋苑1座低層J室，屬實用484方呎2房戶，業主因計劃移民，新近減價24萬元或3%後，以776萬元售出單位，實呎1.6萬元；原業主2018年9月690萬元一手購入單位，帳面雖賺86萬元或12%，惟持貨不足3年，須付10%額印辣稅SSD涉約77.6萬元，連佣金及其他雜項支出，估計需蝕約25萬元或近4%離場。
SAVANNAH一房放盤一日獲承接
事實上，將軍澳二手成交受日出康城LP10熱銷帶動，利嘉閣高級經理黃嘉仁指，將軍澳半新盤SAVANNAH新錄一宗1房戶成交，為2A座極高層E室，實用310方呎，放盤僅一日獲外區客以645萬元買入，較原業主原叫價668萬元低23萬元或約3%、實呎20,806元；原業主2016年以約395.5萬元一手購入，持貨逾4年，帳面獲利249.5萬元或63%。
黃補充， SAVANNAH本月至今累錄5宗二手成交。
十大屋苑方面，由於近日新盤選擇多，搶去部分二手客源。中原十大屋苑過去兩日錄17宗成交，較上周末錄24宗跌29%；另美聯統計10大藍籌屋苑，過去兩日錄18宗成交，較上周末錄25宗跌28%。
過去周末兩天，有3個屋苑零成交收場，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園
十大屋苑周末成交跌近三成
美聯住宅部行政總裁布少明指，新盤銷情熾熱，普遍業主見市况暢旺，收窄議價空間或提價出售單位，影響過去周末二手交投。