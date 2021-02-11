淘大兩房550萬沽 業主料損使費30萬

LP6兩房業主損手4%離場

另較早時收樓的將軍澳日出康城LP6，代理消息指，屋苑1座低層J室，屬實用484方呎2房戶，業主因計劃移民，新近減價24萬元或3%後，以776萬元售出單位，實呎1.6萬元；原業主2018年9月690萬元一手購入單位，帳面雖賺86萬元或12%，惟持貨不足3年，須付10%額印辣稅SSD涉約77.6萬元，連佣金及其他雜項支出，估計需蝕約25萬元或近4%離場。

SAVANNAH一房放盤一日獲承接

事實上，將軍澳二手成交受日出康城LP10熱銷帶動，利嘉閣高級經理黃嘉仁指，將軍澳半新盤SAVANNAH新錄一宗1房戶成交，為2A座極高層E室，實用310方呎，放盤僅一日獲外區客以645萬元買入，較原業主原叫價668萬元低23萬元或約3%、實呎20,806元；原業主2016年以約395.5萬元一手購入，持貨逾4年，帳面獲利249.5萬元或63%。

黃補充， SAVANNAH本月至今累錄5宗二手成交。

十大屋苑方面，由於近日新盤選擇多，搶去部分二手客源。中原十大屋苑過去兩日錄17宗成交，較上周末錄24宗跌29%；另美聯統計10大藍籌屋苑，過去兩日錄18宗成交，較上周末錄25宗跌28%。

過去周末兩天，有3個屋苑零成交收場，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園

十大屋苑周末成交跌近三成

美聯住宅部行政總裁布少明指，新盤銷情熾熱，普遍業主見市况暢旺，收窄議價空間或提價出售單位，影響過去周末二手交投。