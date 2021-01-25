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Q房網「疫」市增地區總部 目標市佔率一成

【明報專訊】新冠疫情反覆，1月本港一、二手樓市卻市况熾熱，Q房網香港董事總經理陳坤興接受訪問指，社會憧憬疫苗效用下，今年將是經濟復蘇的一年，整體樓價有望升5%，由他領軍的Q房網「疫」市擴軍，員工人手擬今年內增加一倍至1000人，同時計劃新增設10間「地區總部」，以取代大規模搶舖開分店，長遠目標是搶佔5%至10%的整體市佔率。

員工擬今年內增一倍至1000人

過去兩年來，本港經濟相繼受反修例社會運動、新冠疫情重創，陳坤興未有正面回應Q房網的業績過去兩年來是否「見紅」，但強調公司近日搬遷新總部（位處銅鑼灣Vpoint，佔地約7500方呎）、以及計劃擴展人手，顯示Q房網的業務站穩住腳，目前公司持有的放盤量亦有數萬個。 他續指，Q房網現時在香港的前線及後勤員工總數，約有500人，實體分行11間（相對2015年在香港開業高峰時期的分行總數50間，減少78%）。 陳坤興認為，在新冠疫情影響，加上現時已處互聯網資訊年代，地產代理行業已不需要大規模搶佔舖位，以「舖海」戰術搶佔市場佔有率。

陳坤興：過去兩年業務站穩住腳

談及Q房網未來發展策略，陳表示除強化銅鑼灣總部，向地區分店提供資訊科技支援外，亦計劃在市區、新界增設10個「地區總部」，以取代搶舖位開分店，首階段擬在沙田、荃灣和紅磡插旗，每間面積約2000至3000方呎，預計此營運模式，成本可比大型代理行節省五成。

人手方面，今年目標是員工總數，由500人增一倍至1000人。值得一提的是，Q房網相當部分前線代理均屬「合伙人」，即沒有底薪但由總部提供各項數據支援、佣金分成比例介乎45%至50%，現時更會推出「超級合伙人」計劃，佣金分成比例提升至55%到88%，藉以提升代理的「戰意」。

同時，Q房網亦引入品質管理部，明確每個放盤單位各個工序的責任制，包括劃分向業主取鎖匙、單位圖片審核、向地產代理監管局提供放盤委託書等各個工序。若單位完成交易，各工序員工均可按比例分紅。

料營運成本比大型代理行節省五成

對地產走勢，陳認為2021年將是經濟復蘇的一年，憧憬疫苗發揮效用，相信經濟可重回正軌，整體樓價今年可望升5%。

明報記者

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