去年商舖買賣1072宗 24年來最低

全年註冊金額198.9億 跌逾四成

美聯旺舖董事盧展豪表示，2020年本港因反修例風波而引發的社會運動雖然有所減退，但由於新冠疫情持續，訪港旅客人次大減，在限聚令實施下，不少餐飲及零售商戶生意皆大受打擊，部分業主及投資者入市轉持觀望，令商舖買賣註冊量下跌。

當中按年註冊宗數跌幅最大的商舖類別，屬高價舖位，2020年僅錄23宗逾1億元或以上的登記，按年跌57.4%；此外，逾5000萬至1億元的商舖註冊亦只錄38宗，按年跌32.1%。

然而，中價舖位買賣註冊卻逆市上升，去年全年分別錄157宗逾500萬至1000萬元的商舖買賣註冊、以及206宗逾2000萬至5000萬元的商舖買賣註冊，按年分別增加1.9%及39.2%。

中價舖位買賣去年逆市上升

若按地區的買賣註冊量區分，港島按年上升20.2%、錄298宗買賣註冊；九龍按年跌9.3%、錄495宗買賣註冊；新界按年跌14.7%、錄279宗買賣註冊。另外，四大核心零售區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙嘴），全年錄112宗買賣註冊，按年略增2.8%。

盧展豪預料，今年舖位成交量將會顯著反彈，由於商舖售價已累積一定跌幅，吸引部分準買家入市「尋寶」，加上低基數效應、「撤辣」下相信舖市已經見底。

吳松街地舖傳2470萬易手 呎價1.45萬

雖然油麻地及佐敦一帶，近日有大規模新冠疫情社區爆發，但市場消息指吳松街111號（近南京街）有地舖連入則閣樓舖位，以2470萬元易手，以地舖連閣樓合共1700方呎計，折合呎價約14,529元；原業主早於1959年持貨至今，持貨約61年，當年購入價僅3.5萬元，帳面賺2466.5萬元或逾704倍。現址目前為藥房，月租約6.2萬元，即新買家可享租金回報約3厘。