新春前兩盤蓄勢待發 共涉672伙

帝御‧嵐天今公布銷售部署

帝御系列繼去年推出的帝御．金灣、帝御．星濤合共累沽1058伙，套現逾51億元後，單位總數557伙、屬帝御第3期的帝御‧嵐天，今日將公布最新銷售部署。負責樓盤銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御．嵐天短期內將正式上載樓書，並公布首張價單，有機會於1月底至下月初開售。

帝御．嵐天位於整個帝御項目的後排位置，由第6、7座組成，戶型較過去兩期稍細。林達民指，帝御．嵐天提供的557伙，涵蓋開放式至2房間隔，單位實用面積最細184方呎，為帝御系列中最小，單位最大實用面積則為388方呎，今期不設特色單位。

21 BORRETT ROAD料短期招標

至於長實中半山21 BORRETT ROAD第1期（圖），現時已開放示範單位予貴賓預約參觀；長實執行董事趙國雄形容，項目為集團今年「重頭戲」，市值估計逾100億元，料每戶平均成交價逾1億元。

21 BORRETT ROAD第1期提供115伙，現時已獲批入伙紙和滿意紙，早前已經上載樓書；單位實用2075至3378方呎，主打4至5房戶型，短期內將上載銷售安排和推出招標。

由於新冠疫情持續，長實嚴格執行限聚令，遵守二人一組的規定，如一組睇樓客連代理共有6至8人，就要分成3至4組，加上每組睇樓客一般都會參觀3至4個現樓單位，趙國雄坦言睇樓流程甚為緩慢。