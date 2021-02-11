1月新盤銷售破千宗 按月反彈八成 全月料1500宗 SILVERSANDS兩日收140票超額兩倍

明報記者 林可為

雖然新冠疫情反覆，但本月推出的全新盤銷情暢旺，會德豐地產MONACO、南豐LP10，目前分別累售約275伙和176伙，同樣佔該盤可售單位數量逾98%；另嘉華（0173）啟德嘉峯匯，恒基物業營業（一）部銷售的屯門青山灣帝御‧星濤，本月迄今亦分別累售約90伙和60伙，均屬本月銷情最標青新盤。

4大新盤佔整體大市成交量六成

換言之，上述4個新盤1月迄今合共售逾600伙，佔同期整體大市成交約1050宗的六成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，隨拜登上任美國總統，中美關係料可逐步改善，加上憧憬疫苗助控制疫情，買家入市信心轉強，相信MONACO、LP10稍後進行的新一輪銷售，都有理想銷情，預計全月一手成交可達1500宗，按月增加1.6倍，與去年10月銷情相若。

分析: 買家入市信心轉強

新盤銷售部署方面，信置旗下樓花期長約19個月的馬鞍山SILVERSANDS，市場消息指，過去兩天收逾140張入票，即首張價單50伙，獲超額認購近兩倍，預計日內上載銷售安排，料1月底有機會首輪開售。

信置集團聯席董事田兆源指，集團對SILVERSANDS過去兩日的示範單位參觀、收票反應感到滿意。

LP10次輪收700票 超額逾兩倍

SILVERSANDS是次提供最高直減折扣18.5%，首推50伙折實均呎19,888元，1房折實586萬元入場。若買家採建築期付款，最高折扣15%，有逾九成單位折實價低於千萬元，意味可承做八成至九成按保。

至於剛過去周六首輪銷售推出179伙，累沽約176伙、銷售佔比高逾98%的日出康城LP10， 南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，樓盤向隅客眾多，集團已敲定本周六（30日），次輪銷售推出218伙發售。

市場消息指，截至昨晚錄逾700個認購登記，以次輪銷售218伙計超額逾2倍，當中約九成入票人士，屬首輪向隅客重新入票，即市場俗稱的「復活票」。

MONACO頂層特色戶下月6日招標

MONACO方面，除本周五（29日）開展第三輪銷售推出90伙外，項目第2A座38樓A室頂層特色戶，安排2月6日招標發售、即日截標；單位實用1394方呎連779方呎天台，屬4房2套連工作間間隔，有內置樓梯通往私家天台。

其他發展商亦不乏銷售行動；萬科香港長沙灣The Campton，昨新一輪發售84伙，涵蓋開放式至3房戶，維持最高16%折扣，折實價595.8萬元起，消息指售出至少6伙。