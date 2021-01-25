李志成：失業率與樓市背馳3原因

首先，分析失業率數字，雖然整體失業率攀升，但失業情况較顯著的板塊主要為零售、住宿及膳食服務等直接受疫情衝擊的行業，至於地產、保險、金融等較高收入行業失業率相對較低，置業一群多為高收入及專業人士，暫未對樓市構成重大影響。在需求持續但房屋供不應求之下，市場承接仍然相當不俗。

第二，目前業主供滿樓比例高，根據統計處資料，2016年本港自置家庭中約六成半已毋須供樓，反映目前業主持貨力強，未有劈價沽貨壓力，而且汲取2003年SARS經驗，業主均採取「睇定啲」策略，不會貿然大幅減價賣樓。與此同時，金融海嘯後政府推出樓市辣招，市民槓桿程度偏低，與金融海嘯其間過度借貸情况相差很遠，樓市仍穩健。

第三，量寬持續，熱錢追磚頭。白宮易主，美國新任總統拜登擬推出1.9萬億美元的新一輪刺激經濟措施，支持備受疫情打擊的經濟盡快復蘇，資金尋求出路，預計除流向股市外，不少將流入磚頭保值，資產價格勢將被推高。市場資金充裕，本港銀行存款數字高企，銀行體系結餘亦處於高位，帶動息率拾級而下，有利置業人士減輕供樓負擔。小陽春亦提早來臨，短期交投料持續暢旺。

香港置業行政總裁

[李志成]