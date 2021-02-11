摩根大通亞洲：美科技股業績期至 留意納指購10186

科技股業績期由Netflix「打頭陣」，股價於業績後顯著做好，市場將注視facebook及Tesla於周三派發的成績表能否繼續帶來驚喜。至於另外兩隻重磅股亞馬遜及Google母企Alphabet則於2月初公布業績。

如投資者希望部署美國科技相關股業績期，可考慮以納指認股證應市。看好可參考納指購10186，行使價14500點，實際槓桿近9倍；相反看淡可留意納指沽10181，行使價12000點，實際槓桿約6倍，以上兩隻產品均為2021年6月18日到期，每日時間值損耗少於1%。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]