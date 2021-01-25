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陳大為：新法製疫苗倘成功 勢帶旺相關行業

【明報專訊】一連三周講了美國政府和政策，本周不如說一說某些行業發生的重要事情。

先講刻下最大關注：疫苗。特別是輝瑞BioNtech和莫德納出產的疫苗，事關兩者俱是用mRNA技術。就我有限的生物技術知識所知，現時製藥，無論造大分子還是小分子藥，困難都在合成之上，特別如果牽涉用不同胺基酸組成蛋白質時，在不同的環境下，蛋白質的結構（左旋、右旋、摺疊等等）有一定的未知性。偏偏就算由同樣的胺基酸按同樣的排序組成的蛋白質，結構不同，功用就不同，所以合成可用之藥那麼困難，亦所以之前Google的DeepMind出的AI說能夠準確預測某些蛋白質的結構時，市場頗為興奮的理由（其實當初AlphaGo就是此AI的前身，事關兩者所用的程式有相似之處）。

但上述之法仍有相當情况是未能照顧到，而且什麼時候不準也難以事前得知，所以相對的mRNA技術比較可控，因為RNA不受結構影響，主要就是怎樣的排列，跟什麼的DNA結合，生產什麽樣的蛋白質的問題。

換言之，即是你毋須由原材料和設計開始一條龍生產產品，只須按製造商的設計圖的code的要求交圖紙，製造商就可自行生產產品一樣。當下業界對基因圖譜的掌握，仍領先於對合成蛋白質的結構的預測和控制能力。只是，控制人體細胞再去生產所須的蛋白質的潛在風險會比直接合成蛋白質高，所以業界一直難以做大型的臨牀試驗。

如今為了對應COVID-19，事急從權，帶來了大規模臨牀應用的機會和經驗，也可觀察相關的副作用。若果效果和副作用均如預期，接種者體內其餘細胞亦沒受不當影響的話，等於為將來同類的治療帶來先例。其他的病症，不論是預防還是治療，是傳染病還是長期病患如癌、糖尿、自體免疫等等，都可能可以通過同樣方法應對。這將令相關的公司和行業出現一番興旺（當然也帶來監管的新要求）。

電動車新能源炒起 相關股份雞犬皆升

投資市場另一熱點，自然在電動車和新能源。相關股份雞犬皆升不在話下，行內的先行者如Tesla如比亞迪（1211）都升到癲，後者更可在發消息以6%至9%折讓配股的情况下，在寫此文當一刻仍大成交升3.6%左右，自可以看到幾瘋癲。跟電池及其相關原料如鋰、鈷、鎳等等開採製作相關的公司，股價亦水漲船高。

不過，我覺得，更值得注意的是一旦電動車廣泛應用後，真正的衝擊是來自製造車的工作流程不單大大簡化，更可以模組化，令到入行的門檻大大下跌，也令一眾研究自動駕駛的公司可通過向相關的電車代工生產（OEM），或原廠委託設計代工（ODM），如Foxconn等公司落單而大量製造。篇幅所限，下次詳談。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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