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2021年1月25日星期一
新經濟新天地
勞力士削專門店 業界：供貨或轉內地 中港生意榮辱互見 料嚴控貨量保品牌
瑞士鐘表出口內地飈七成 港跌14％排第三
奢侈品牌陸續撤出香港
愛爾蘭投資移民基金募集70投資者 港人佔六成
港人夫婦：門檻高 但可續留港賺錢
移民顧問：年輕查詢者佔一半
恒大汽車又配股 向甘比等籌260億
瑞銀陳敏蘭：北水持續流入港股 看好中資科網內銀
新經濟股增港股換手率 利港交所
百達黃思遠上期測中美股亞股向好
聯博梁文偉：美按揭信貸債息逾6厘值博
瑞銀施德銘：美10年期國債息難升 美元續弱
食正內地社交媒體新浪潮 快手不可不抽
直播崛起 催生新商機
專家評析．東驥龐寶林：反壟斷監管影響小 首掛最少升一倍
北水冲起港股 兩大原因不宜樂觀 資金流向極集中 內地投資者未一面倒唱好
中手游「出海」攻亞洲
雅生活盈喜 去年多賺逾半
主板盈利門檻擬倍增 業界批「太辣」 法律界轟港交所扼殺中小企
港交所壟斷角色「利益衝突」受關注
港「啤殼」近絕迹 美SPAC正盛
港創企「細胞培植魚肉」 目標兩年量產
細胞培植肉 未必適合素食者
張兆聰：納指強勢 加碼騰訊美團
環球經濟數據
金子：大行唱好前景 友邦購18419
張兆聰：彩虹新能源投機碰運氣
蔡金強：貴金屬上升周期 看好紫金
艾雲豪：為什麼評判都喜歡浮誇？
陳大為：新法製疫苗倘成功 勢帶旺相關行業
謝偉銓：海洋公園重生 首要重建信心
沈永年：擴闊視野 撇除偏見
謝紹榮：拜登延續弱美元政策 利好亞太股市
趙海珠：耶倫上任 強美元消失？
李澄幸：派息基金非穩賺 投資前看清總回報
黃德几：頤海受惠積極拓第三方銷售
陸振球：中資科技股或跑贏美國同業
陸振球：挾空倉爆升先兆
林少陽：港股爭持後有望破頂
技術取勝：新地處上升通道
李聲揚：恒指30000點不算貴
潘迪藍：內地小微企融資仍難
蘇沛豐：中國人壽可追落後
李順威：入市留意信貸市場兩指標
劉思明：龍源頤海回勇可留意
何啟聰：阿里兩連跌 博反彈購17840
瑞銀亞洲：券商上調目標價 騰訊購12131
摩根大通亞洲：美科技股業績期至 留意納指購10186
周顯：上市公司私有化 不應放任不管
何濼生：律師行出事 凍結資產殃及池魚
王弼：拜登新政利油價
曾淵滄：美如廢關稅 利好中國工業出口股
湯文亮：BNO似隨街派的coupon
陳永傑：美赤字愈高 加息機會愈微
廖偉強：今日市價 明天平價
布少明：負面政經因素衝擊樓價？
李志成：失業率與樓市背馳3原因
1月新盤銷售破千宗 按月反彈八成 全月料1500宗 SILVERSANDS兩日收140票超額兩倍
新春前兩盤蓄勢待發 共涉672伙
去年商舖買賣1072宗 24年來最低
Q房網「疫」市增地區總部 目標市佔率一成
淘大兩房550萬沽 業主料損使費30萬
油塘海濱蔚藍東岸主打2房戶
城市花園呎價1.6萬低高位兩成
富達陸劍平：儲蓄月入35%應付退休
細胞培植肉 未必適合素食者
【明報專訊】綜合陳解頤、錢寶生所說及公開資料，現時一般所說的「人造肉」令人混淆，比較專業的術語稱為（動物）「替代蛋白質」，可以分成三大類。
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