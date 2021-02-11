港「啤殼」近絕迹 美SPAC正盛

【明報專訊】港交所再收緊上市門檻，而打擊「空殼公司」成為該所要求高額盈利的原因之一。「借殼上市」曾是本港火熱生意，不過，港交所及證監會於2019年修訂反收購活動條例，令注資更具難度。衛達仕律師事務所合伙人孫志偉指出，修例卓有成效，自去年起，市場上「殼股」幾乎絕迹。但無獨有偶，性質類似「殼股」的「SPAC」近年卻成為不少美國科技股寵兒。有專業人士表示，本港態度保守，市場發展恐落後於人。
業界：港態度保守 發展恐落後
根據星洲媒體報道，新交所監管局（SGX RegCo）本月初曾於記者會上表示，留意到SPAC的上市形式頗受歡迎，亦收到不少市場查詢，正考慮再次就此作市場諮詢。SPAC又稱空頭支票公司，實際上即是並無業務、僅有現金的公司，與有實業的公司合併後，便可幫後者掛牌。除時間更短，也省去承銷費。《華爾街日報》上周報道指出，現時美國市場約有300隻SPAC尋求交易，每天約有5隻新SPAC進入市場。
M.B. KEMP LLP律師事務所管理合伙人賴文傑認為，「殼股」本身未必對市場有害，真正有害的是不公平的賣殼交易。他表示，若賣殼後，小股東能獲得同樣的回報，交易本身便無可厚非。他指除美國的SPAC外，反收購交易在澳洲亦十分普遍，認為香港需要更好的理由，以將這類上市架構拒之門外。