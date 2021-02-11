港「啤殼」近絕迹 美SPAC正盛

業界：港態度保守 發展恐落後

根據星洲媒體報道，新交所監管局（SGX RegCo）本月初曾於記者會上表示，留意到SPAC的上市形式頗受歡迎，亦收到不少市場查詢，正考慮再次就此作市場諮詢。SPAC又稱空頭支票公司，實際上即是並無業務、僅有現金的公司，與有實業的公司合併後，便可幫後者掛牌。除時間更短，也省去承銷費。《華爾街日報》上周報道指出，現時美國市場約有300隻SPAC尋求交易，每天約有5隻新SPAC進入市場。

M.B. KEMP LLP律師事務所管理合伙人賴文傑認為，「殼股」本身未必對市場有害，真正有害的是不公平的賣殼交易。他表示，若賣殼後，小股東能獲得同樣的回報，交易本身便無可厚非。他指除美國的SPAC外，反收購交易在澳洲亦十分普遍，認為香港需要更好的理由，以將這類上市架構拒之門外。