港交所壟斷角色「利益衝突」受關注

【明報專訊】過去數年港交所大力改革主板市場，迎來不少內地巨型新經濟股份，亦屢次打入集資王三甲。與其形成對比的，則是GEM板毫無生氣，過往多次上市諮詢改革也未有提及問題。信永中和會計師事務所合伙人盧華基形容港交所作為一家「商舖」，現時如同只想做愛馬仕、香奈兒等「名牌」生意，因其帶來利潤更可觀，自然無暇照顧小型公司。他指港交所作為一家壟斷機構，應關注市場整體需要，有必要回應中小企的融資訴求。
只做大生意 無暇照顧小公司
盧華基表示，港交所若想提升主板的形象也無可厚非，但在GEM板毫無起色的情况下，應該為中小企設立融資渠道。雖然新股業務一般僅佔會計行較少收入，多數收入仍來自於核數等方面，但若中小企上市渠道被扼殺，對於部分本地細投行、律師所而言，或會失去近八成生意。
M.B. KEMP LLP律師事務所管理合伙人賴文傑亦批評，港交所自身的監管定位過往已經飽受爭議，現時又突顯了這一問題。他表示，香港公眾給予港交所壟斷權，但港交所卻未能顧及自身的社會責任及道德義務，為中小企提供便利的融資渠道。他表示，在港交所的帶領下，本土中小企的「融資難」現象，似乎已經與本港繁榮的金融市場完全無關。他質疑，若港交所不能履行自身的義務，只想追求利潤，公眾應有權收回壟斷權，由其他運營商在港經營中小企板。