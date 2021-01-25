港交所壟斷角色「利益衝突」受關注

只做大生意 無暇照顧小公司

盧華基表示，港交所若想提升主板的形象也無可厚非，但在GEM板毫無起色的情况下，應該為中小企設立融資渠道。雖然新股業務一般僅佔會計行較少收入，多數收入仍來自於核數等方面，但若中小企上市渠道被扼殺，對於部分本地細投行、律師所而言，或會失去近八成生意。

M.B. KEMP LLP律師事務所管理合伙人賴文傑亦批評，港交所自身的監管定位過往已經飽受爭議，現時又突顯了這一問題。他表示，香港公眾給予港交所壟斷權，但港交所卻未能顧及自身的社會責任及道德義務，為中小企提供便利的融資渠道。他表示，在港交所的帶領下，本土中小企的「融資難」現象，似乎已經與本港繁榮的金融市場完全無關。他質疑，若港交所不能履行自身的義務，只想追求利潤，公眾應有權收回壟斷權，由其他運營商在港經營中小企板。