經濟

主板盈利門檻擬倍增 業界批「太辣」 法律界轟港交所扼殺中小企

【明報專訊】港交所（0388）去年11月建議上調主板上市公司盈利門檻，是前任行政總裁李小加任內最後一份諮詢，文件稱要「提升主板公司素質」、打擊「空殼公司」，提出將盈利門檻大幅上調1.5倍或2倍。諮詢期將於下周一（2月1日）結束，但各界強烈反對，有不同背景專業人士均對本報指出，「圈子內暫未見到有任何人支持」。業界普遍質疑，公司規模與公司管治水平並非成正比關係，再加上現行配套下，GEM板本已成為一潭死水，現時再大幅提高主板盈利要求，反映港交所無心助本地中小企募資。

明報記者 馬迪帆

根據諮詢文件，對尋求主板上市的公司，港交所建議將門檻提升至3年累計盈利最高1.5億元，標準冠絕全球交易所。衛達仕律師事務所合伙人孫志偉質疑港交所的「加價」邏輯，他指出，雖然過去25年恒指倍升，也不代表公司盈利可同步翻倍，因每家公司仍要面對成本、經濟波動等因素。他引述諮詢文件指出，新規下，每年將有逾百間公司不符上市標準，屆時不止中小企被拒之門外，相關服務界如細券行、會計行、律師行，甚至印廠等，生計連帶均要受到打擊。

只顧吸大型中資 本土公司成「二等公民」

孫志偉指出，若新規獲推行，料大多數中小企只能滿足GEM板要求，但該板「形象不佳」，令不少高層退避三舍。根據《上市規則》，GEM板現時並無盈利要求，市值要求亦低至1.5億元。惟翻查資料，截至去年年底，GEM板一年僅收到15宗申請，獲批准的更只有7宗。另M.B. KEMP LLP律師事務所管理合伙人賴文傑則直言，若港交所無徹底整改GEM板的計劃，就不應通過本次諮詢。他解釋，GEM板並不是嚴格意義上的中小企板，因其融資池更小，但合規要求卻與主板公司一樣複雜，合規成本亦不低，質疑為何中小企要遭受如此待遇。他又斥責，港交所在港擁有壟斷，卻不為當地中小企考慮，令本土公司成為「二等公民」，反問「港交所是否只想見到主板充斥著大型中資公司」。

顧問：細公司合規工作未必差

萃華合規執行總監黃俊傑表示，中小企雖然資源較有限，但相對管治工作也並不太複雜，因此其合規工作未必不如大企業。他又指出，反而大企業更易引起市場波動，甚至過去數年間的幾次金融風暴，正說明「大」不一定是保障。他嘆本次港交所建議「太辣」，認為監管機構應主動監管，而非「一刀切」般剔除所有中小市值公司。

相關字詞﹕諮詢 公司管治 啤殼 GEM板 港交所

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