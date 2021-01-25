中手游「出海」攻亞洲

【明報專訊】中手游（0302）過往一向專攻內地市場，上周公司踏出「舒適區」，首次於港澳台三地推出手遊，成為公司進軍海外市場的「頭炮」。中手游聯合創始人兼副董事長冼漢迪（圖）接受本報訪問時表示，「出海」為公司今年重點策略之一，將先主打亞洲市場。他表示，公司早前已就取得全球授權IP（知識產權）有所部署，再加上去年11月配股後資金充裕，相信成本方面不成問題。
副董事長：冀海外收入佔整體2％
他透露，內部訂下目標，希望今年海外收入可佔全年總收入2%。以去年收入估計，即是要達約6000萬元人民幣。但他又補充指，不會太強調指標，以免團隊生壓力。
遊戲「踏出國門」已成行業大趨勢，多家公司如網易（9999）、米哈遊等快人一步。惟冼漢迪對此則並不擔心，認為「出得早」未必是「出得叻」。他表示，公司於內地有多款經典之作，未來計劃是將內地較成熟遊戲，逐步投放入港澳台、東南亞等市場。他表示，公司一向走IP路線，即無論在何處，都已經具備一定量擁躉，而其中部分IP如金庸小說，更相信能引起各地華人共鳴。繼上周推出的《新射鵰》，《全明星激鬥》料3月可在內地上線，不久便會來港；《真·三國無雙：霸》則將擬於今年次季於內地推出，同樣會迅速打入港澳。
針對港台市場作「本土化」調整
不過，各地玩家口味未必相同，對此冼漢迪表示，於每個市場的營銷策略都會進行「本土化」調整，如本次來港便請來港漫作家助陣，又設計粵式繁體字系統；赴台後則將於西門町投放廣告。雖然美國文化差異較大，並非公司短期內的目標，但長遠而言，若能將手中漫威、DC漫畫等IP於內地做好，仍有赴歐美市場的機會。