中手游「出海」攻亞洲

副董事長：冀海外收入佔整體2％

他透露，內部訂下目標，希望今年海外收入可佔全年總收入2%。以去年收入估計，即是要達約6000萬元人民幣。但他又補充指，不會太強調指標，以免團隊生壓力。

遊戲「踏出國門」已成行業大趨勢，多家公司如網易（9999）、米哈遊等快人一步。惟冼漢迪對此則並不擔心，認為「出得早」未必是「出得叻」。他表示，公司於內地有多款經典之作，未來計劃是將內地較成熟遊戲，逐步投放入港澳台、東南亞等市場。他表示，公司一向走IP路線，即無論在何處，都已經具備一定量擁躉，而其中部分IP如金庸小說，更相信能引起各地華人共鳴。繼上周推出的《新射鵰》，《全明星激鬥》料3月可在內地上線，不久便會來港；《真·三國無雙：霸》則將擬於今年次季於內地推出，同樣會迅速打入港澳。

針對港台市場作「本土化」調整

不過，各地玩家口味未必相同，對此冼漢迪表示，於每個市場的營銷策略都會進行「本土化」調整，如本次來港便請來港漫作家助陣，又設計粵式繁體字系統；赴台後則將於西門町投放廣告。雖然美國文化差異較大，並非公司短期內的目標，但長遠而言，若能將手中漫威、DC漫畫等IP於內地做好，仍有赴歐美市場的機會。