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聯博梁文偉：美按揭信貸債息逾6厘值博

【明報專訊】美國貨幣政策是影響全球投資市場的重要因素，聯博固定收益資深投資策略師梁文偉在專訪預測，美國今年會維持零息政策，並持續量寬（QE）買債，因此美國債孳息率料繼續處於低位，若投資者希望藉着買債爭取較高回報，便要尋找其他工具，當中，他認為可留意美國住宅按揭貸款的信用風險轉移債券（Credit Risk Transfer 、CRT Securities），其息率現時達2厘至6厘多，而有關壞帳率低至0.2％，有吸引力。

作為美國大型資產管理公司聯博的執行總監、亞洲（日本除外）客戶部固定收益資深投資策略師兼固定收益團隊資深基金經理，梁文偉畢業於波士頓大學，亦是紐約證券分析師協會會員，並持有美國特許金融分析師執照（CFA），他熟悉美國經濟的情况，以及如何從中尋找機會。他近日接受專訪時稱，可以留意美國住宅按揭貸款的CRT債券，該創新的金融工具始於奧巴馬任內的2013年。

房利美房地美將按揭違約風險轉移

梁文偉表示，美國政府汲取2008年金融海嘯的教訓，於2013年推動房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mac）發行CRT債券，其設計與按揭抵押證券（Mortgage-Backed Securities、MBS）相似，不同的是，一旦發生違約風險，可由CRT債券持有者承擔。他介紹，CRT債券具體操作模式，是房利美或房地美向銀行買入約10萬宗美國住宅按揭貸款權益後，再打包為不同的等級（Tranche）出售，當該10萬宗按揭貸款金額的首0.5%出現違約，損失會由房利美或房地美等發行機構承擔，但之後便要由不同等級的CRT持有者按先後次序來承擔損失。換言之，房利美及房地美發行CRT債券的目的，是將按揭貸款的違約風險轉移至私人投資者。

美整體住宅按揭違約率僅0.2％

美國房利美及房地美等按揭中介機構，多年來一直有向當地銀行買入數以十萬計的按揭貸款，打包為MBS，以債券或證券形式出售予投資者，此舉對房利美及房地美的好處是可套現資金，對投資者的好處則是可以投資多元化的按揭貸款組合。不過，在由美國房地產泡沫爆破所觸發的2008年金融海嘯，由於當地按揭市場出現很多壞帳，不少MBS亦出現支付利息及償還本金的難題，而房利美及房地美所發行的MBS，是由美國政府擔保，白宮需要就此埋單。

以目前的情况來說，梁文偉指出，若CRT債券投資者承擔較高的按揭貸款違約風險，可以賺取年息率6厘多；若只願承擔最低的違約風險，年息率便只有2厘。

梁文偉分析，在去年3月疫情大流行以來，美國整體住宅價格仍然維持穩定，成交量則錄得顯著升幅，「第一是因為按揭利率低，第二是疫情後令美國人增加搬屋，搬到離市中心較遠的地方，或與鄰居空間相隔比較大的地方，所以美國房屋銷售數據目前是頗健康的」。他續說，美國整體住宅按揭貸款的違約率現僅0.2％，在上述利好因素支持下，未來幾年料會繼續維持在低位，即不會觸及為CRT債券投資者帶來損失的紅線（0.5％），因此他認為目前CRT債券是頗有投資價值的，而聯博多個債券基金亦有投資於此。

拜登上周上任美國總統，接手的是特朗普留下來的新冠病毒疫情爛攤子，令記者想起同屬民主黨的奧巴馬在2009年出任總統時，也要面對金融海嘯後的困局，如百達資產管理黃思遠上期分析，當地不論金融機構及企業均曾經營長達數年的資產負債表修復過程，至2013年起經濟始重拾增長動力。

[封面故事]

相關字詞﹕美國10年期國債孳息率 信用風險轉移(Credit Risk Transfer Securities) 聯博固定收益資深投資策略師梁文偉

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