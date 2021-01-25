瑞銀陳敏蘭：北水持續流入港股 看好中資科網內銀

明報記者 葉創成

北水上周帶動港股出現強勁的行情後，相信不少投資者目前十分關心北水會否繼續流入、港股會否繼續強勢？瑞銀陳敏蘭上周主持財富透視媒體電話會議，對上述兩個問題提供的答案均屬正面，「我覺得北水會繼續經港股通南下，選擇去買一些具吸引力的中資股，只要看看現時資金流向、看看集資情况便知道，既然流動性充足，對風險的偏好是肯定存在的」。

上周北水洶湧南下投資，港股全周打破多項紀錄，經港股通淨流入資金在周一及周二分別達229.7億元及265.9億元，連續兩日創歷史新高（見圖1），全周淨流入則達954.8億元，同樣創新高；港股周二成交額高達3016億元，亦屬新高；恒指上周四最高報30135點，屬2019年4月第三周以來近21個月高位（見圖2），即使上周中後期略為回吐，收報29447點，全周仍上升873點或3.06%，並且已連升四周，累積升幅高達3061點或11.6%。

加強監管科網龍頭 擴整體潛在市場

上周為恒指升幅貢獻最多的五隻藍籌，除受惠港股成交暢旺、股價破頂的港交所（0388）外，其餘四隻均屬中資股（見表），陳敏蘭分析，北水很明顯是有選擇地去買一些有投資價值的中資股，而並非對所有港股均有興趣，她認為，以平台方式經營業務的中資科網龍頭股早前因應監管風險升溫而股價調整後，帶來低吸作長線投資的機會，以及估值偏低的內銀股均值看好。

陳敏蘭解釋，內地監管當局近月就大型科網公司展開一連串的反壟斷調查，只是希望促進行業長遠健康發展，令整體潛在市場（Total Addressable Market）擴大，她認為，中資科網龍頭股可以在監管新規下保持增長機會，前景仍然值得看好。

瑞銀財富管理研究報告則指出，去年12月下旬，中國國家市場監管總局宣布對領先的線上交易平台進行反壟斷調查，調查主要集中在強迫商家「二選一」的行為上，這種行為主要影響相對較小的商家，尤其是在服裝領域，此嚴格的監管措施可能會使得市場佔有率從領軍企業轉向二三線企業，而短中期內，數碼經濟行業盈利增長仍將高於整體市場。

中央調查網貸公司 防範系統風險

除交易平台外，調查也涉及是否存在金融違規行為，瑞銀財富管理認為此舉旨在防止濫用市場優勢地位，防範系統風險，而不是限制創新。監管機構正在審視網貸公司的資本充足率應否不低於30%以及監管合規性，旨在確保市場參與者獲得了個人徵信業務的經營許可，並對其第三方支付交易保持透明。該行認為，更清晰的營運框架、對「掠奪行為」的遏制以及資本要求的提升，都將在中長期內促進該行業的健康發展。

內地信貸今年料增11% 內銀受惠

早於《Money Monday》第247期（去年5月4日出版）封面故事，陳敏蘭已表示，是次疫情料加快全球經濟向數碼化轉型的步伐，因此瑞銀在投資中資股時，會在科技及醫療行業物色結構增長機會，測中該兩大板塊過去8個多月大漲小回的表現，故她是次維持對中資科網龍頭股長線前景樂觀的觀點，亦值得重視。

經濟向好國民收入提升

南下買中資股屬大趨勢

至於有分析認為，隨着內地通脹下半年升溫，人行將於下半年收緊銀根，令中資股今年出現「先高後低」走勢，但陳敏蘭卻相對地樂觀，指人行去年因應疫情加碼放水令內地信貸按年增長13.5%後，今年信貸增長料仍達11%，相對仍屬高增長（見圖3），故她不擔心今年內地流動性會突然收緊。她續說，正由於該行預測內地信貸相對收緊的最壞情况已經過去，因此亦看好內銀股估值可望繼續回升。

目前本港經濟仍受疫情困擾，失業率亦高企，難免令不少港人對前景審慎，未有預料到港股今年以來表現如此強勁。施德銘表示，即使近日內地疫情輕微反彈，但今年經濟向好的趨勢未變（瑞銀財富管理預測內地經濟今年按年增長8.2%），因此隨着內地居民收入增加，對前景亦樂觀，很自然會增加投資中國資產，在本港上市的不少中資股，目前市帳率僅略高於1倍，息率亦達3厘，對北水來說明顯有吸引力。他續說，拜登上周三出任美國總統後，其施政作風比特朗普容易預測，令環球金融市場風險下降，中資股亦會受惠。

綜合上述分析，瑞銀財富管理預測，繼2020年的亮眼表現後，中國資產有望在2021年（辛丑牛年）進一步走高，主要因為宏觀經濟持續復蘇、企業盈利增長率達到雙位數以及地緣政治不確定性降低。《Money Monday》亦同意，在眾多利好因素支持下，相信港股短期出現明顯調整的機會不大，建議繼續保持投資（Stay Invested）。

[封面故事]