恒大汽車又配股 向甘比等籌260億

不足半年集資300億

恒大汽車早在去年9月中已曾配股集資40億元，當時的配股價為每股22.65元。此後，恒大汽車股價一度受壓，配股後曾低見19.38元；近期則一直於30元水平徘徊。連同今次增發集資所得，恒大汽車不足半年，先後籌資300億元。

除甘比及劉明輝外，另外4名投資者分別是京基集團董事長陳華、中洲集團創辦人黃光苗、和益榮國際創辦人王開國及深圳翠林投資董事長王忠明。

恒大汽車稱，是次成功定向增發，體現投資者經過全面調研，對公司經營管理能力、業務發展水平高度認可，以及對公司新能源汽車產業的發展前景充滿信心。

蒙牛配售40億元可換股債券

另外，蒙牛乳業（2319）公布，擬配售不超過40億元人民幣的等值港元5年定息可換股債券，以初始轉換價34.73港元計，最多可轉換為1.39股，佔擴大後已發行股份約3.37%，此轉換價較上周五收市價折讓25%。

集團稱，如配售代理悉數配售所有可換股債券，所得款項淨額約47.97億元，將用於一般營運資金，可加強集團財務狀况以發展業務，以及應付經濟、政治、疫情不明朗因素等。