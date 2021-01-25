移民顧問：年輕查詢者佔一半

鄭天殷稱，俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」申請宗數近年在高位徘徊，2019年全年高見約3.33萬宗；2020年首9個月則錄約2.13萬宗申請。由於申請移民需時，預料數據滯後約9個月至12個月不等，意味新一波移民潮早於2018年開始醞釀。

就該行接獲的移民相關查詢，鄭天殷直言查詢者有年輕化的迹象，20歲至35歲佔整體查詢五成；此前則主要圍繞在40歲至50歲的家長。據悉，該行2020年的查詢數字曾因新冠病毒疫情而回落至雙位數，全年平均每月仍有逾200宗查詢。

籲年輕人「轉戰」技術移民

鄭天殷指出，該行客戶主要傾向「移民不移居」，較心儀投資門檻較高但幾乎無「移民監」的國家，冀「用錢買時間」。惟對年輕人而言，投資移民門檻普遍較高，鄭天殷建議可「轉戰」技術移民，但提醒工作簽證要注意事項較多。以愛爾蘭為例，申請者需獲當地僱主擔保、不能隨意「轉行」、第一年不能換僱主等。