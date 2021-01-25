奢侈品牌陸續撤出香港

PradaOMEGA撤出羅素街

Prada位於銅鑼灣羅素街旗艦店月租約為900萬元，去年2月決定棄租，另一奢侈品牌Valentino於尖沙嘴海港城的1萬方呎巨舖，去年4月約滿後未有續約。鐘表品牌方面，Swatch旗下品牌歐米茄（OMEGA）去年撤出羅素街，另一品牌Breguet（寶璣）位於尖沙嘴Heritage 1881舖位就於去年3月停業，其後被業主追討逾千萬元租金和利息等費用。

除了奢侈品牌，希臘首飾品牌Folli Follie去年因資不抵債而申請清盤，全線撤出香港，並遣散所有員工，同一母公司、Links of London的香港分店同樣於無預警下全線停業。

零售協會：主因租金

非棄港市場

香港零售管理協會主席謝邱安儀曾指，國際品牌並非有意放棄香港市場，關店主要是租金問題。由於國際品牌大部分是奢侈消費品，生意與香港珠寶首飾零售表現一致，主要消費力來自內地旅客，情况令人擔憂。