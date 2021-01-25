勞力士削專門店 業界：供貨或轉內地 中港生意榮辱互見 料嚴控貨量保品牌

廣東道店提早一年退租 勞力士未回應縮舖

本報向勞力士集團查詢不再供貨的原因及店舖調整計劃，至截稿前未獲回覆。

冠亞日前公布，位於廣東道的分店由2013年起簽署6年租約，2019年5月再延長36個月租約，由於主要供應商去年開始通知集團，今年2月28日後不再供貨予香港零售店，因此訂立退租協議，而內地7間店舖的供貨則不受影響，將致力發展內地市場業務。根據冠亞去年的公告，勞力士佔冠亞2019年9月底止半年的採購總額約45%，最初預計會在去年8月停止供貨，其後再推遲至今年2月底。

本報記者上周到訪廣東道冠亞名表城，店員透露近年許多表款不再補貨，最便宜的表款售價約9萬元，亦有出售價格約30萬至40萬元的勞力士表。店員又指，得悉該店將會結業，但未知是否有更多專門店已結業。翻查勞力士專門店資料（見表），尖沙嘴已有12間專門店，單以廣東道為例就有4間店，銅鑼灣、中環及旺角亦有6至7間不等，而民生區如屯門就只有1間店舖，大多由連鎖集團經營，包括周生生（0116）、周大福（1929）等。

租約未完停供貨 代理影響大

周生生大中華營運總經理劉克斌透露，香港的高價鐘表近年銷售有一定需求，與珠寶表現不太一樣，但留意到勞力士最近3至4年傾向整合店舖，例如同一區內由3間分店減至兩間等，但一般消費者未必留意到店舖數量減少的情况。

他又指，如果租約未完結前不再供貨對代理商有很大影響，勞力士一般會與代理商溝通，等待租約結束後終止合作。他表示，不會猜測品牌整合分店背後原因，但作為代理會致力提升店舖及服務，例如租用更大面積的店舖、裝潢更有牌面，令雙方可持續合作。

另有業內人士透露，近年勞力士一直有意減少專門店數量，亦會回購產品及控制市面貨量，勞力士方面向他解釋指希望保持品牌質量，現有專門店亦只出售小量表款。

上述人士又指出，內地鐘表市場的增長強勁，部分品牌同店增長可高達六至七成，即使品牌在港設有多間分店，對銷售幫助亦不大。

明報記者