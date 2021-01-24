陳曉蓉：港股估值相對低 看好保險汽車科技

企業盈利有望持續反彈

從經濟角度分析，中國GDP預計將在2021年第一季持續顯著反彈，全年預期有8%以上增長。短期內，內地疫情有再度爆發風險，但相信不會出現全國大規模的隔離封鎖措施，加上新冠病毒疫苗廣泛接種，將令疫情受控。

隨着國外需求有機會逐步恢復，亦將帶動中國外貿表現。中央早前公布十四五規劃，聚焦「內循環」增長引擎，創新驅動發展環境保護及經濟安全。

至於香港，持續的經濟衰退亦有望在今年內結束。中長線而言，疫苗利好消息將提升對貿易、旅遊等領域復蘇的預期。

新經濟股佔港股比重增加，利好整體港股盈利前景。MSCI中國、恒指及滬深300指數預計將實現17%、14%及14%盈利增長。同一時間，股份雙重上市數量增加亦有利兩地股市。當中，在美國上市的中國預託證券回歸，成為其中一個主要的市場焦點，利好港股及A股市場氣氛，而港股回歸內地A股有助提升市場估值。

我們發現中國基金愈來愈多通過港股通增加港股比重。AH股溢價指數目前處於36%左右，高於10年平均水平。恒生指數較其他市場估值低，Forward PB預計1.2倍，位於10年平均水平。從歷史估值來看，恒生指數較滬深300指數更加吸引。對投資者來說，港股估值相對較低，投資港股是擁有人民幣資產的較好途徑。

北水尋求低估值 港股受惠

相較去年底，我們對香港本地股票的看法較之前樂觀，主要基於以上提及正面的資金流向、港股的估值優勢及本港經濟增長前景好於預期。不過，我們對港股的配置並未有太大改變，維持中性的看法。整體而言，隨着經濟預期改善，內地財政貨幣政策將趨向正常化，中央有機會收緊信貸增速，財政赤字有機會輕微回落，國債或地方政府專項債發行規模亦可能減少。

中美局勢方面，美國新任總統拜登正式上場，我們認為，他的國策重心短期內將較大機會聚焦於國內，首要任務將是應對公共衛生挑戰，短期內中美緊張局勢未必會加劇。

不過中長線來講，他可能亦將無可避免地要對中國採取相對強硬立場，政治壓力下中美關係出現明顯好轉的可能性不大。

板塊方面，增長型與價值型風格轉換產生投資機會，我們相對看好保險、汽車、科技、健康護理、清潔能源、家電及周期股如航運和商品。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師

[陳曉蓉 投資全局]