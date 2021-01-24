特朗普自損國力 關稅戰反增貿赤

只看股市表現 加劇貧富懸殊

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）指出，過去4年特朗普政府傾向以美國股市來判斷整體經濟表現。在美國，最富有的10%美國人，擁有92%的美國股票，當股價屢創新高、富者愈富，就業不足及失業率卻在攀升。目前約3000萬美國居民生活在沒有足夠食物的家庭，大部分中下階層是「月光族」，手停口停。在一個原已貧富懸殊的社會，特朗普政府卻削減了富豪及企業的稅負，而這些政策將導致多數中產階級日後面臨更大的稅務負擔。

斯蒂格利茨稱，疫情令社會不平等的問題加劇，對那些健康欠佳的人構成最大威脅，然而很多美國人不認同享有醫療保健是基本權利。近年沒有醫療保險的美國人增加了數以百萬，甚至在疫情爆發前，美國人的平均預期壽命已開始下降。沒有健康的勞動力，就不可能擁有健康的經濟，當一個國家的國民健康轉弱，要想成為「偉大的國家」還有很長的路。

斯蒂格利茨指出，不明智的貿易戰，並沒有減少美國的貿易逆差，反而在短短3年內令貿易逆差增加12%以上。2017年的減稅措施提供短暫刺激過後，美國經濟增長再次轉弱，而企業減稅並沒有帶來投資增加，卻導致聯邦預算赤字急增。當疫情爆發，家庭、小企及基本公共服務急需援助，卻缺乏資源應對。

[企業地球村]