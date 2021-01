特朗普自損國力 關稅戰反增貿赤

【明報專訊】美國特朗普政府在2018年向中國發動貿易戰,本質上是要阻止中國崛起,並為美國帶來貿易好處。當特朗普開始向價值約3600億美元的中國進口貨品加徵關稅,曾在Twitter發表了著名的推文:「貿易戰是好事,很容易贏(trade wars are good, and easy to win)。」可惜最終證明這如意算盤沒有打響,關稅戰未有為中國帶來預期的打擊;在疫情受控後,中國迅速恢復出口,更擴大了對美國的貿易順差。不過彭博社指出,特朗普的種種示範,卻可為拜登政府的施政帶來一些啟示。