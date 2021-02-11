中國GDP料提早2028年超美國 疫情下此消彼長 經濟規模追上逾七成

資料來源：華爾街日報、衛報、彭博社

中國去年的人均GDP首次突破1萬美元，仍遠低於美國的6.5萬美元。不過考慮到中國市場的絕對規模，加上從疫情迅速復蘇，令中國進入2021年的形勢較其他經濟體理想。中國龐大的製造業已重新恢復，出口與基礎設施的支出，推動去年經濟穩步復蘇。中國2020年出口創歷史新高，經濟規模14.1萬億美元，相當於美國的71%（見圖）。

經濟師料中國GDP今年增長8%

德銀首席亞太經濟學家斯潘塞（Michael Spencer）稱，中國經濟實現了完美的V形復蘇，而美國經濟目前看起來更像W形雙底衰退，預計美國經濟要比中國多花一年才能回到疫前水平。部分經濟師最新預計，中國GDP在2021年將進一步增長至少8%。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，瑞銀董事長韋伯（Axel Weber）將他對中國經濟規模達到與美國同等體量的時間預期，由此前的2030年提前到2028年。總部位於倫敦的研究機構經濟與商業研究中心（CEBR）也將中國趕上美國經濟規模的時間預測，提前至2028年，較其在疫前預測足足早了5年。

去年對全球GDP貢獻料倍增

經濟師的最新預期，除反映中國工業強勁反彈，也基於中國人行沒有像美國聯儲局等主要央行一樣將利率降至接近零。CEBR副主席麥克威廉斯（Douglas McWilliams）稱，較高的利率吸引資本湧入，提振了人民幣兌美元匯率，提高了中國經濟活動以美元計算的價值。布魯金斯學會（Brookings Institution）全球經濟與發展高級研究員哈拉斯（Homi Kharas）表示，若沒有中國的貢獻，去年全球經濟萎縮5.7%，而世銀目前預計全球經濟去年收縮4.3%。

曾是世銀首席亞洲經濟學家的哈拉斯表示，過去20年的全球經濟增長，平均每年有0.8個百分點來自中國，由於中國去年表現相對於其他主要經濟體優勝，令中國對全球經濟的提振作用，可能較往常提升接近1倍，至大約1.5個百分點。哈拉斯指出，若人民幣兌美元繼續轉強，中國經濟規模甚至可能在2028年之前就超越美國。

不過經濟學家對中國的優勢能持續多久意見分歧。斯潘塞認為中國在疫情消退後恢復以往的債務去槓桿化措施，很可能令美國在未來幾年重奪優勢。他預計美國將在未來數月推出大膽的刺激措施，支撐消費，如果將復蘇定義為回到疫前水平，那麼中國比美國領先約一年，不過美國的刺激力度更大。

拜登上台後 料大舉刺激經濟

長遠來說，一些經濟學家憂慮中國依靠效率低的國有企業來推動經濟復蘇，IMF曾警告這模式拖累中國的生產效率及經濟前景。

不過曾在克林頓政府擔任勞工部長的加州大學柏克萊分校公共政策教授賴克（Robert Reich）指出，作為中國經濟核心的國有企業，其作用包括平衡經濟環境的起伏，它們投資於私人企業不願投資的領域，提供推動經濟所需的資本密集型投資，包括對尖端技術的投入，以實現國家利益最大化，有別於標普500指數企業專注於實現股東利益最大化。

賴克指出，為實現股東利益，美國大型企業會壓低工人薪酬，把僱員定義為承包商（contractors），把業務轉移至成本最低的地方，又把利潤轉移到稅率最低的地方，往往在有盈餘之下繼續裁員，亦會回購股票將利潤回饋股東，對公眾利益沒好處。

[企業地球村]