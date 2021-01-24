陸東：今年企業盈利續弱 恒指調整可達3000點

新舊經濟看估值息率 看好阿里鞍鋼

陸東又指，恒指3萬點相對的現金市盈率為15倍，雖與過去平均值相若，但在企業盈利增長向下的前提下，15倍市盈率並非便宜，認為股市有短線風險，或見2000至3000點的明顯調整。

去年熱炒新經濟股，陸東認為今年應看估值吸引、息率穩定的新舊經濟股。其中，舊經濟股看好鞍鋼（0347），認為股本回報已在2016年見底，毛利有所上升，但目前未在股價反映。新經濟方面 ，他則看好阿里巴巴（9988），以及由中國平安（2318）分拆在美上市的陸金所。至於電動車板塊的估值已經炒得太高，認為不宜沾手。

陳家強：經濟似回穩 只因援助措施

另外，財經事務及庫務局前局長、科技大學工商管理學院兼任教授陳家強昨日出席電台節目表示，新冠疫情重創經濟，對今年本港經濟增長相對悲觀。他指本地消費因疫情而停頓，經濟在過去半年似乎穩定，是因政府採取大量支援措施，隨着措施陸續結束，料失業率會繼續上升，建議當局要更精準協助受疫情重創的行業，尤其是餐飲業。對於中美關係，陳家強認為，新上任美國總統的拜登雖不會沿用特朗普的方式對抗中國，但仍會視為對手，可能會打常理牌，即建立國際盟友與華對抗，具體成效仍有待觀察。

出席同一節目的香港總商會總裁梁兆基亦呼籲政府重新考慮經改良的第三輪保就業計劃。