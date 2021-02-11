騰訊ADR破700元關 中海油受累制裁

美股未延續升勢 IBM英特爾急挫

其中，道指低開34點後下滑，至收市挫179點或0.57%，報30,996點，為連續第二日下挫。標指也從高位回吐，跌0.3%，收報3841點。納指先跌後回升，尾段反覆向上，收市微升0.1%，報13,543點。全周累計，道指升0.6%，標指抽高1.9%，納指漲4.2%。IBM季度業績遜市場預期，周五股價插水9.91%，為跌幅最大道指成份股；Intel業績雖然符預期，但市場對其產品前景信心下跌，拖累股價挫9.29%，完全「跌凸」之前一日逾6%的升幅。

港股ADR則個別發展。騰訊（0700）ADR做好，折合港元收報700.39元，升穿700元大關，較港周五收市價升1.4%；阿里巴巴（9988）ADR無升跌；受美國制裁影響的中海油（0883）ADR則下跌，折合港元收報7.57元，較港收市低3%。另港股夜期尾市回升，收報29,512點，升51點，高水64點。

彭博：快手引入10基石投資者

另外，彭博引述知情人士指，內地短視頻公司快手引入了包括貝萊德、阿布扎比投資局、Capital Group、加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）和淡馬錫等10家基石投資者。據悉，快手IPO集資額將加碼20%至60億美元（約468億港元），其中約25億美元會撥歸基石投資者。快手最快本周二起招股。內媒《上海證券報》報道，部分內地公募基金自第四季開始，已加大了港股資產的比重，主要是因為港股性價比較高，隨着新興產業公司到港交所上市，以及中概股大量回流，令港股吸引力不斷增強。

報道指，數據顯示名稱中帶有「滬港深」字樣的基金，在2020年逾九成獲得正回報，且32隻基金淨值升幅超過50%。其中，華安滬港深外延增長混合、前海開源滬港深優勢精選混合這兩隻基金的升幅甚至超過90%。