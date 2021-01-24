摩通料美資須沽4680億中資企債

中國化工債券

美投資者持貨最多

特朗普去年11月簽署行政命令，要求美國投資者最遲在今年11月前沽清被國防部列為與解放軍有關連的中國企業及其子公司的證券、相關ETF和指數基金，國防部暫時已把44間中國企業納入禁制名單。雖然新任總統拜登有權撤銷此項行政命令，但他目前暫未表態是否會繼續執行相關禁令。

因應上述命令，MSCI、富時羅素及納斯達克等指數公司已在旗下指數組合中，刪除榜上有名的中資股；紐交所亦將中國三大電訊商的ADR（美國預託證券）除牌。摩根大通指，固定收益市場也受到牽連，因為部分被禁的中資股子公司已經發行債券，該行估計，將會有規模大約550億至600億美元的債券受到影響。

摩通數據顯示，受影響最大的將會是中國化工集團公司發行的債券，因美國投資者持有該公司的債券最多。據該投行估算，受禁令影響，已經有10億美元（約78億港元）的中國化工債券被迫拋售，可能還會有額外13億美元（約101.4億港元）的債券需要賣走。

籲美國以外投資者撈貨

摩通又指，中海油（0883）發行的195億美元（約1521億港元）債券之中，美國投資者持有逾32億美元，如果計及在美國註冊的基金，影響範圍會擴大到35億美元（約273億港元）。但摩通認為，對於不受禁令影響的投資者，可趁機吸納這些被拋售的債券。此外，該投行認為，禁令對中資企業而言影響有限，因為相關企業暫時對美元融資的需求不大。