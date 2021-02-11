LP10首輪近售罄 原價加推128伙

最少8組買家購兩伙或以上

過去累收逾5160票、超額認購28倍的LP10，首輪銷售不設大手客優先揀樓時段，每組買家最多可購4伙，據悉最少有8組買家購入兩伙或以上。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10昨日首推179伙，開售4小時已售逾98% ，套現接近16億元。為回應市場需求，昨日加推第3號價單應市，屬原價加推。

LP10第3號價單售價涉128伙，涵蓋79個2房單位，以及49個3房戶，實用由484至1004方呎，售價由901.4萬元起，為2座2樓D室，屬實用488方呎2房戶，實呎18,471元，折實後售價由716.7萬元起，實呎14,686元，而整批單位折實平均實呎16,254元。

盧又指，昨日加推的128伙，連同早前已公布售價而尚未推售的90伙，將於本周六（30日）次輪銷售，共218伙，並於本周四 （28日）下午1時截止認購登記。

SILVERSANDS 50伙首日已超購

LP10次輪銷售前夕，會德豐再度推售啟德MONACO截擊，昨日上載全新銷售安排，將在本周五推售90伙，實用由280至727方呎，折實售價由666.7萬元起，折實平均呎價為25,182元，折實市值約12億元。

市場消息指，MONACO暫錄逾500份意向登記，當中亦有逾一成為新入票，超購逾4.5倍。

另一邊廂，日前以折實均呎19,888元、屬馬鞍山區內最高首批折實均呎新盤的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，昨日起對外開放示範單位供參觀及認購。市場消息指， 項目累積收逾70票，以首張價單50伙計，已超額認購，料發展商日內上載銷售安排。