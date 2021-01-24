沽空機構不敵網軍 GameStop爆升 香櫞唱淡不值20美元 隔日股價直逼80美元

明報記者 歐陽偉昉

GameStop今年之前股價一直表現平平，但自去年底獲網上寵物用品店Chewy創辦人Ryan Cohen青睞，美國熱門網上論壇Reddit的股票討論區wallstreetbets接連數星期已有不少用戶吹捧此股，尤其是1月11日Cohen宣布加入GameStop董事會後，至上周二（19日）GameStop股價便從20美元水平倍升至40美元。

香櫞笑入市是傻瓜 觸發股民反彈

GameStop的股價爆升同時引來香櫞關注，上周二晚香櫞在Twitter發文指買入的股民都是「樸克牌局的傻瓜」，翌日Andrew Left再透過視像力數看淡GameStop的五大原因，然而此舉反激起討論區散戶反彈，GameStop股價不跌反升，上周五（22日）曾飈76%至76美元高位，收市仍報65美元，單日升逾五成。雖然網上散戶「反狙擊」成功，但Andrew Left同日發表公開信，指連續兩日受持有GameStop股份的「暴民（mob）」網絡攻擊，甚至其年幼子女也被騷擾，因此決定不再發表GameStop的評論，並將個案交執法機構跟進。

去年不少年輕新股民踏足美股，JMP Securities估計新開帳戶超過1000萬個，而Citadel Securities估計，散戶在一些高峰交易日佔美國交易達到25%。

大量年輕新手入市 以進取為傲

疫情之下這類股民以社交平台交流，以「YOLO（You Only Live Once，你只能活一次）」標籤自己進取的投資風格，被這些網上股民看中的YOLO股票，都獲得不俗升幅（見表）。

但是次香櫞事件亦反映了YOLO族潛在問題，《華爾街日報》一篇文章便指出，當投資變成社交活動便會變得危險，因為只有對風險、收益等意見不一時，市場才能發揮最大作用，惟當一群不認識卻又同時渴望快速致富的人聚在一起，想法相同或依賴相同的信息，這可能會導致模仿而不是教育，因聽取到的只會是一種聲音。