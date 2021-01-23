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2021年1月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
SILVERSANDS均呎逼2萬 區內新高 1房折實586萬起 首批逾九成建期低於千萬
3年半前 區內破頂呎價1.16萬奪地
MONACO盡推餘貨 91伙折實均呎2.5萬
西九商業地王申改規劃觸礁 新地稱失望
太古城本月成交33宗 3個月最旺
郭晉安胞姊沽紅磡工廈 13年獲利逾2000萬
北水淨買入不足百億 恒指挫近500點 破頂藍籌連日率先調整 科指一周升11%歷來最佳
科創板納滬港通 僅限專業投資者
銀保監：科技金融監管非針對民企
支付平台備付金 須由銀行管理清算
遭MSCI富時剔出 中海油挫5.6%
傳百度申港上市 料嗶哩嗶哩撞期
大灣區航空申逾百航點 覆蓋中日韓台 黃楚標：仍視有否反對聲音
兩周前招聘機組人員 「有經驗優先」
螞蟻配售基金 上市連續兩日急漲停牌
李小加「滴灌通」構思 去年已註冊商標
聯交所：瑞年下周二強制除牌
長女林煒珊掌鱷魚恤 接替已故林建名
新東方在線虧損擴大逾8倍
比特幣高位瀉45% 分析：早應回調 加密貨幣指數最多跌10%
增加晶片生產外判 英特爾早段挫8%
Eurostar鐵路面臨倒閉 英法政府擬聯手注資
思摩爾狂升 創辦人親戚身家漲
陸振球：滯脹風險增 窮人最慘
周末睇樓好去處
LP10康城臨海之端 逾半單位享海景
近4000呎5房5套特色戶 區內巨無霸
跨灣大橋通車料刺激康城租賃
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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