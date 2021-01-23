Eurostar鐵路面臨倒閉 英法政府擬聯手注資

英私人養老基金持股達40%

「歐洲之星」的困境已出現一段時期，股東已向其額外注資2億歐元（約19億港元）。由於防疫封鎖措施收緊，本周起「歐洲之星」在英倫海峽兩端的乘客，都要獲得新冠病毒陰性的檢測結果才可成行，令客量續跌。若無法獲得政府額外融資，「歐洲之星」將面臨倒閉風險。歐洲之星現時的兩條路線——倫敦往來巴黎、倫敦往來布魯塞爾，每天僅一班列車行駛。

拜登擬加碼阻油氣開採 能源股續跌

此外，美國新任總統拜登繼續推動綠色能源政策。彭博引述4名知情人士稱，拜登準備凍結出租用以開採石油、天然氣及煤炭的聯邦土地。在聯邦土地的油氣資源開採，約佔美國供應的一成。知情人士稱，相關禁令內容將在下周與其他氣候政策一起宣布。消息稱，即將出爐的禁令，獨立於周三頒布的為期60天暫停發放新鑽井租賃或許可證的禁令，細節仍在研究，而拜登也可能阻止海上石油和天然氣的租賃。受消息影響，能源類股早段續跌。

（綜合報道）

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