增加晶片生產外判 英特爾早段挫8%

環球廣泛地區疫情持續之際，投資者重新評估美國新任總統拜登的刺激計劃前景，美股三大指數早段下滑，道指跌逾200點。道指成分股IBM因季度收入遜預期，股價早段跌逾9%。

三星研得州建先進晶片廠 撼台積電

此外，彭博社引述知情人士稱，全球最大的記憶體晶片及智能手機製造商三星電子正考慮斥資逾100億美元，在美國得州奧斯汀興建最先進的邏輯晶片製造廠，希望這重大投資能贏得更多美國客戶，加強與台積電的競爭。消息稱，計劃仍在初步階段，目標是今年開始建廠，明年開始安裝主要設備，爭取最早在2023年投產，期望廠房將可生產先進的3納米晶片。台積電ADR昨晚早段跌3%。

蘋果將於1月27日收市後公布2021首財季業績，市場普遍預期將會是其歷來表現最佳的財季。摩根士丹利分析師Katy Huberty重申對蘋果股票的「增持」評級，並將其目標價由144美元上調至152美元。蘋果周四股價創新高，昨早段繼續高位徘徊。

（綜合報道）

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