新東方在線虧損擴大逾8倍

集團期內總收入升19.2%至6.77億元，合計有214萬名付費學生，按年增加62.5%。新東方在線昨收市升7%至27.5港元，成交5.9億港元。

合計214萬名付費學生 按年增62%

集團指出，大學教育分部繼續受改善產品線，及疫情推遲或暫停大學重新開放和海外考試影響，該分部收入按年下跌19.1%至2.92億元，付費學生人次亦減少至29.9萬。展望未來，集團會在品牌、教育資源及多渠道營銷服務方面，進一步加強與母公司新東方教育（9901）合作，相信可令增加客戶獲取渠道及進一步擴大學生基礎。

K-12教育方面，期內收入按年升1.63倍至3.37億元；付費學生人次按年增加1.43倍至183.8萬。集團繼續實施多元化課程策略，新東方在線K-12大班成為另一長期增長動力，「東方優播」小班則繼續擴大版圖，截至去年11月底已進入271個城市。

集團預計，未來K-12教育將增加資源投入，以改善教學、輔導、研發及教師培訓的能力，亦會將大班與東方優播小班結合，推動財務及營運表現。