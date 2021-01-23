聯交所：瑞年下周二強制除牌

2015年遭狙擊 18年7月起停牌至今

瑞年是在2018年7月4日起據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》暫停買賣，其後隨着聯交所修例，強制將長期停牌公司退市，根據規則，瑞年未能於2020年1月31日或之前復牌，聯交所便可將公司除牌。其後經聯交所與證監會協商，同意將除牌「死線」押後至2020年7月31日。不過，瑞年仍未能於2020年7月31日之前履行所有復牌指引而復牌，因此在同年8月28日，上市委員會決定根據上市規則取消瑞年的上市地位。集團於2020年9月4日曾尋求上市覆核委員會覆核退市裁決，但在2021年1月13日，上市覆核委員會維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。

翻查資料，Glaucus在2015年狙擊瑞年，質疑瑞年誇大盈利，股價一文不值。其後股份接連爆出主席因非法集資遭刑事扣查，並失聯等事件，其後曾有小股東要求召開特別股東大會，要求更換管理層藉此自救，惟最終股份仍難逃除牌的命運。