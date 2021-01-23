李小加「滴灌通」構思 去年已註冊商標

所屬公司牛碼香港 張高波任唯一董事

報道續指，牛碼香港現時僅有一名董事，為中資投行家、東英金融前行政總裁張高波；李小加則不在其列。此外，該公司亦正申請註冊「NUMAEX」、「牛碼新市」兩個商標。

雖然查冊並未顯示公司與李小加有直接關連，但李小加昨日回覆《蘋果》報道指，「很多事情仍在籌備當中」，「張總（張高波）肯定會有很多的參與，因為這是一件挺大的事，所以金融行業有很多朋友都會參與，一開始有一些技術性的安排」。

翻查資料，張高波此前曾任海南省長秘書等公職，隨後來港創辦東英金融，從事投行及基金事業。張高波於2019年退任東英金融行政總裁一職。

去年底兩人同時離任原職

去年12月，東英金融改名為華科資本（1140），張再辭去董事會主席職務，正式由公司離任。換言之，張高波及李小加幾乎為同期離任。但報道指出，若李小加於去年起已籌劃設立公司，恐有違港交所離任政策規定。報道引述港交所規定指，高級員工普遍有至少3個月「過冷河」時期，期內不可參與及擔任與港交所有潛在利益衝突，或業務相似的工作職位。港交所對報道未有置評。