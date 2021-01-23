螞蟻配售基金 上市連續兩日急漲停牌

易方達：大幅偏離淨值 盲目投資損失大

上交所公告指，根據公司申請，由易方達、鵬華、中歐、華夏和匯添富所發行的「未來18個月封閉運作混合型證券投資基金」，昨日起暫停交易業務。

易方達發出公告表示，基金運作正常，不過在股市交易價格出現較大幅度的溢價，明顯高於基金份額淨值，投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失。當中，易方達的基金昨日開市即升停板，較單位淨值有近兩成溢價。

螞蟻上市失敗後 資金轉投騰訊美團等

內地傳媒引述業內人士表示，由於這些基金新近上市，在股市交易的基金規模只有約千萬元（人民幣，下同），但整個基金規模有接近百億元。市場上的供應量不足，但投資者對基金關注度高，價格因而被炒高。據易方達基金的上市文件，截至1月14日基金份額為79.12億份，不過只有179萬份上市交易，佔整體約0.02%。

去年螞蟻上市失敗，5隻基金有近四分之一資金被贖回，其餘450億元資金則改為購買成長股，其中有4隻基金的最大持倉為騰訊（0700），而美團（3690）、小米（1810）、舜宇（2382）等亦在它們的十大持倉之列。