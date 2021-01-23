大灣區航空申逾百航點 覆蓋中日韓台 黃楚標：仍視有否反對聲音

明報記者 陳子凌

以國家地區計，大灣區航空申請經營的客運、貨運或郵件服務，104個航線當中，主要集中在內地城市，其他航線亦只圍繞亞洲區。而申請的飛機，以可載162人的波音737-800為主，以及大灣區航空的航空營運人許可證所載任何類型飛機，或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。

捷星曾因國泰反對 申牌失敗

按規定，空運牌照局將大灣區航空申請詳情公布後，外界可在14日內就申請提出申述或反對，如期間無人反對，則運房局和民航處分別向空運牌照局提交與申請有關的資料，空運牌照局主席同意並向牌照局所有成員發出牌照局備忘錄後，便會向申請人發牌照。如有反對，則空運牌照局將根據收到的反對意見書等資料，決定是否需要召開指示聆訊。

大灣區航空申請牌照入直路，不過黃楚標表示目前只是上報資料，無反對聲音才可領取牌照。另一方面，除空運牌照，大灣區航空還要向民航處申請航空營運人許可證（AOC），而民航處昨回覆，去年7月接獲大灣區航空許可證申請，目前正處理中。

若趕及領牌 可申港龍航權

事實上，刊憲後14日內會否有反對聲音，對大灣區航空何時開始營運十分關鍵。以當年的捷星香港為例，2013年8月其牌照申請刊憲後，遭到國泰及港航反對，輾轉至2015年1月，空運牌照局才就捷星香港的申請舉行公開研訊，並最終拒絕其申請。

此外，是次大灣區航空申請內地航線不乏與停飛前的港龍重疊，黃楚標曾指有興趣申請港龍航權，但運房局去年底邀請航空公司申請港龍航權，大灣區航空未在邀請之列。運房局回覆指正審視已收到的申請，每一申請涉及情况和複雜程度不同，處理時間不能一概而論；審視過程中，持有有效牌照香港指定航空公司可根據既定機制向運房局申請政府所有航權，這意味大灣區航空如趕得及在港龍航權審批有結果前獲得牌照，仍有機會申請港龍航權。