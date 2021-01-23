傳百度申港上市 料嗶哩嗶哩撞期

估計集資逾300億

此前有報道指，百度原計劃於農曆新年後遞交上市申請，避免跟B站同期招股，惟後者上周已向港交所正式提交上市申請，意味兩者交表時間接近，極有可能出現重疊。而大多數機構投資者將兩間公司列為科技股持倉，或會出現「二選一」的情况，公司需面臨路演壓力。

據報，百度目前仍未決定在港集資額，但按照以往回港作二次上市的公司「例牌」以市值5%計算集資額，百度最新市值約859億美元（約6657.3億港元），即是次預計集資42億美元（約325.5億港元）。

另有報道指，字節跳動的競爭對手、內地短片平台「快手」昨天完成路演，擬下周一（25日）起接受機構投資者認購，並在其後的一兩天正式招股。快手的估值至今仍未有定論，機構投資者與公司仍就此在協商，預計在港集資50億美元（約387.5億港元）。

報道稱，快手此次的分析師路演時間僅一周，相較常規的新股上市稍短，或因為快手希望趕在農曆新年前，完成在港掛牌的計劃，而機構投資者較為關注快手的用戶及廣告收入等增長。招股書顯示，快手2019年收入共錄391億元。截至2020年9月30日止，其營收為407億元人民幣，主要因為廣告及電商等收入的增速加大。

明報記者

（新股）