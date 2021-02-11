遭MSCI富時剔出 中海油挫5.6%

MSCI：將發布新指數

覆蓋受制裁股

MSCI宣布，由下周二起將中海油從旗下多個指數剔除，包括「MSCI全球指數」及「MSCI中國全股票指數」。公司同時亦將中海油剔出相關非市值加權指數、相關定制化指數。富時羅素亦宣布，將於下周三起將中海油剔出旗下「富時中國50指數」、「富時全球股票指數系列」，及「富時全球含A股指數系列」。

不過MSCI及後向內媒表示，為計算來自不受限制的市場回報，公司將發布多個全球、區域和國家指數版本，相關版本將保留從「MSCI全球市場指數系列」中刪除的證券。MSCI解釋稱，指數旨在滿足國際投資者了解和評估其可使用的全球投資機會的需求，公司不會為客戶提供投資建議；只會計算可供國際投資者使用的所有市場指數。

公司表示，中國經濟的快速增長，為全球投資者提供巨大的機會，對公司的增長前景具有重要的戰略意義，MSCI未來將專注於中國相關指數的開發，尤其是在ESG、因子以及主題指數方面。另外，在解決風險對冲和衍生品工具的獲取、A股較短的結算周期、滬深港通的交易假期安排等問題解決後，MSCI將會就中國A股納入MSCI指數的議題，進一步進行公開諮詢。數的議題，進一步進行公開諮詢。